Церемония открытия памятника бывшему руководителю Коми АССР состоится 22 августа в 10 утра.

Иван Морозов был масштабной, выдающейся личностью – настоящий герой своего времени. Монумент будет торжественно открыт рядом с домом, где он жил, рядом с Кировским парком, в котором совершал ежедневные пробежки, рядом с Сысолой, на берегах которой прошли его детство и юность.

С инициативой увековечить память об Иване Павловиче его соратники выступали много лет, однако предложение долго не находило понимания «в верхах». Однако соратники и ученики не успокаивались и продолжали настаивать. Свою лепту в эту работу внес депутат Госсовета первого созыва Леонид Литвак, который предложил установить памятник Морозову, выступая на конференции, посвященной 100-летию комсомола.

В 2019 году на пост главы заступил Владимир Уйба, который услышал и Л. Литвака, и всех соратников Морозова. Он не только поддержал предложение, но и возглавил рабочую группу по реализации проекта. Закладной камень на месте будущего памятника был установлен 22 августа 2020 года. И тогда же глава заявил, что ровно через год, «в день 100-летия республики, мы этот памятник торжественно откроем».

Виктор СЕМЕНОВ.