Глава Коми — о поездах, самолетах, деньгах, проектах и Шиесе

11 июня в Сыктывкаре в рамках медиафорума «Местные» Сергей Гапликов провел пресс-конференцию. Первый же вопрос ожидаемо был о Шиесе. До сих пор официально свою позицию о строительстве мусорного полигона в Архангельской области глава республики еще не озвучивал.



— Мы — за законность. Должны быть соблюдены все нормы закона, в частности, Градостроительного кодекса РФ. Там все записано: как начинается полигон, как он сопровождается, какие действия должен предпринять заказчик, как он должен организовать ту или иную общественную процедуру, — заявил губернатор. — Понятно, что до определенного момента не все было сделано правильно, поэтому возникло большое количество кривотолков, вольностей, суждений. Появились эмоции…

Говоря об экозащитниках, С. Гапликов, похоже, и сам поддался эмоциям: «Все, кто там пытается как-то хапануть или «хайпануть», как сейчас говорят, пытается встать на эту волну и какие-то там лозунги выдвигать — я считаю, абсолютно неправильно. Ничего не предлагается, никакие соответствующие решения не вырабатываются. Просто стоят впустую, машут чем-то, пытаются, чтобы на них обратили внимание». По мнению губернатора, это лишняя трата времени и ресурсов, которые можно было потратить «на более мирные цели». «Безопасность экологической обстановки, здоровья жителей Республики Коми — это основа наших решений», — заключил глава региона.

За что бьемся?

От агентства «Комиинформ» прозвучал вопрос о том, согласен ли глава с мнением ряда федеральных экспертов, считающих Коми неперспективной периферией.

По мнению С. Гапликова, это не так. Не все, к сожалению, осознают роль Республики Коми в развитии страны. «Откройте научные труды Валентины Витязевой (ученый-географ, первый ректор СГУ – Ред.), пролистайте немного и сразу поймете, какие были перспективы. Но если тогда люди только думали об этом как о планах и проектах, то сегодня это — жизненная необходимость. Конечно, чтобы реализовать все эти планы, нужны серьезные капиталовложения. А они формируются только тогда, когда возникает определенная стратегия развития территории. Сегодня мы за это бьемся. Доказываем, что Коми — логистический узел, без которого невозможно дальнейшее развитие, в частности, Арктики, Северного морского пути, портовой инфраструктуры, вовлечение ресурсов в промышленную переработку, формирование энергетических центров… В Коми сегодня реализуется 44 крупных инвестиционных проекта общим объемом почти 990 млрд рублей. Разве бизнес инвестировал бы средства в неперспективный район?»

Далее С. Гапликов напомнил о соглашении с ООО «Новапорт Холдинг», которое готовит технико-экономическое обоснование проекта по развитию аэропорта Соколовка. Чтобы его «реанимировать» и достроить, требуется около 8 млрд руб.

«Надо подождать»

В свою очередь корреспондент «Трибуны» решил поинтересоваться судьбой региональной авиакомпании «Комиавиатранс», которая вот уже больше трех лет находится в ситуации финансовой турбулентности. На чем летать будем?

— Помимо «Комиавиатранса» наших пассажиров возят другие авиакомпании, — отметил С. Гапликов. — Повысить же рентабельность «Комиавиатранса» не позволяют убытки от содержания аэропортового хозяйства.

В 2016 году впервые прошла информация о намерениях разделить компанию на авиаперевозчика и аэропортовый комплекс. Более того, называлась дата завершения преобразования — конец 2019-го. Однако до сих пор ничего не изменилось. Кроме убытков. Они продолжают расти.

— Мы предпринимаем соответствующие меры — и финансовое оздоровление, и возможность увеличения парка. Но если нет денег, чтобы вернуть транспортное судно, которое уже четыре года стоит в Португалии и которое сюда прилететь не может, то это о чем-то говорит, — сказал губернатор. — 10 июня я провел совещание с руководством компании, представителями Минимущества, Минфина и Минпрома, на котором обсуждались дальнейшие планы по разделению перевозок на самолетные и вертолетные.

— Почему мы держимся за «Комиавиатранс»? Завтра инвестор нарисуется, придет и скажет: «Я могу самолеты купить, долги погасить. А у вас сертификат годности есть?» И мы ответим: «Да, он бессрочный». «Окей, поехали», — скажет он, потому что создать сегодня с нуля авиакомпанию в России практически невозможно. Я вас уверяю, так и будет, — оптимистично заявил С. Гапликов. — Этого момента надо иногда подождать.

«Степ бай степ»

Корреспондент «Трибуны» спросил у главы Коми также о том, почему поезд «Сыктывкар — Москва» ходит теперь не каждый день, как раньше, а лишь один раз в три дня? И когда, наконец, в столице республики начнут приводить в порядок ливневую канализацию? После проливных дождей, которые идут уже вторую неделю, проблема актуальна, как никогда.

Ответ, в общем, тоже был очевиден. Все вновь упирается в деньги. Ежедневные поезда отменило ООО «РЖД», потому что не рентабельно — мало пассажиров. А обустройство ливневки – слишком дорогое удовольствие. Чтобы привести в порядок всю ливневку Сыктывкара, придется изыскать сумму в 34 миллиарда рублей. Это четыре годовых бюджета города.

По словам С. Гапликова, с 1960-х годов, когда проектировался Сыктывкар, вопрос предыдущей властью никогда предметно не ставился, поэтому сегодня за пару-тройку лет сделать то, что десятилетиями не делалось, невозможно. Кроме того, вопрос еще в другом — любая ливневка предполагает биологические очистные сооружения, а это тоже затраты. «Но я не говорю, что мы не будем этого делать, — заверил он. — Степ бай степ, шаг за шагом…».

Лиля ВОВК.