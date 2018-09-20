Глава Минздрава республики отчитался перед депутатами в присутствии прокурора

Вчера, 20 сентября, министр здравоохранения отчитался перед депутатами Госсовета РК об обеспечении населения лекарственными средствами.

Ровно год назад Дмитрий Березин также выступал перед депутатами в рамках правительственного часа. Тогда ситуация с лекарственным обеспечением в республике была плачевной, однако министр пытался успокоить депутатов. Все, мол, не так уж плохо, есть регионы, где ситуация еще хуже. Такой подход возмутил многих, в том числе прокурора республики. «Нельзя так обманывать депутатов! — возмутился Сергей Бажутов. — Неправильная статистика не позволит вам принимать правильные управленческие решения», — предупредил он министра.

Такой прилюдный «холодный душ» взбодрит кого угодно. Возможно, поэтому вчерашнее выступление Д. Березина было более содержательным и объективным.

Всех посчитали

На 1 января этого года количество граждан, сохранивших право на лекарственное обеспечение в рамках федеральной программы, составляет 25 698 человек, то есть 30% от общего числа пациентов, имеющих инвалидность. Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина составляет 826 рублей.

В последнее время все больше жителей Коми отказываются от своей федеральной льготы на лекарства в пользу денежной компенсации. Для конкретного человека это выгодно, ведь у него остается региональная льгота, и, стало быть, без нужного лекарства он в любом случае не останется. С другой стороны, это дополнительная нагрузка на региональный бюджет.

За 8 месяцев этого года бесплатными препаратами обеспечено почти 46 тысяч человек. Отдельные категории граждан обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на сумму свыше 460 млн рублей, при этом средняя стоимость рецепта составила 1257 рублей.

Вместе с тем, по словам министра, практически ежедневно от медицинских организаций поступают индивидуальные заявки на лекарственные препараты по льготным программам, назначенные в связи с изменением схемы лечения пациентов или для обеспечения вновь выявленных. Стоимость лечения одним препаратом может составлять до 500 тысяч рублей в месяц. Сумма на лекарства по дополнительным заявкам на 7 сентября составила более 60 млн рублей.

Дорогие и редкие

На сегодняшний день полномочия по организации обеспечения пациентов с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями переданы органам власти субъектов РФ. Всего в республике зарегистрировано 152 таких пациента. (С 2011 года их количество выросло почти в 17 раз!). За счет средств республиканского бюджета в этом году для них закуплены лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания на сумму более 161 млн руб.

С 1 января 2019 года в силу вступят изменения в закон, которые предусматривают передачу полномочий по организации лекарственного обеспечения препаратами пяти орфанных заболеваний (гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит и мукополисахаридоз I, II и VI степени) с регионального уровня на федеральный. Это, по словам Д. Березина, позволит получить экономию примерно в 100 млн рублей.

Закупку дорогостоящих препаратов для обеспечения пациентов в рамках федеральной программы «7 нозологий» также осуществляет Минздрав РФ на средства федерального бюджета. По состоянию на 1 сентября в Коми зарегистрировано 975 таких пациентов. Положительным моментом является тот факт, что заявки субъектов РФ на поставку дорогостоящих препаратов формируются в течение последних пяти лет по потребности пациентов, а не в рамках ограниченного лимита финансирования.

Перебоев не будет?

Как рассказал министр, сегодня в аптеках сформирован необходимый запас лекарств на период новой закупочной кампании. Приказ о формировании заявок на будущий год был издан еще 29 июня, так что перебоев с поставкой лекарств быть не должно.

По сравнению с прошлым годом улучшилась ситуация с так называемыми «отсроченными рецептами». То есть когда человек предъявляет в аптеке рецепт, а само лекарство приходится ждать месяцами.

По состоянию на 4 сентября с.г. в аптечные учреждения предъявлено и не обслужено в момент обращения по федеральной льготе 1667 рецептов, по региональной льготе — 3786 рецептов. По результатам проведенного анализа из ближайших поставок будут обеспечены по федеральной льготе 729 рецептов, по региональной льготе — 1890 рецептов. Количество рецептов, которые, к сожалению, не смогут быть обеспечены в ближайшее время, составляет соответственно 71 и 125. На то есть объективные причины, пояснил Д. Березин. Например, несостоявшиеся аукционы, длительность процедур закупки, временное отсутствие препаратов на российском фармацевтическом рынке. «Процесс закупа лекарственных препаратов жестко зарегулирован законодательством, но мы стараемся», — резюмировал министр.

Депутаты поблагодарили Минздрав за «большую и ответственную работу». А вот прокурор Сергей Бажутов остался при своем мнении. «Глобально ситуация с отложенными рецептами не изменилась», — заявил он. Кроме того, его настораживает количество выявленных контрактов по закупке лекарств по завышенным ценам и число главных врачей лечебных учреждений республики, привлеченных к уголовной ответственности.

«Изменения есть, но до идеала еще очень далеко», — подытожил руководитель надзорного органа.

Игорь АРТЕМОВ.