Главбуха послали подальше, из-за чего она попала в «психушку»

В редакцию «Трибуны» обратилась бухгалтер из села Нижний Воч Усть-Куломского района Татьяна Кузнецова. Районные власти определили ей новое место работы — за… 90 км от дома.

Марш на рабочее место!

С 1985 года Татьяна Анатольевна работала главным бухгалтером сельской администрации. В прошлом году ее «понизили» до бухгалтера 1 категории. Это произошло потому, что всю бухгалтерию «централизовали», а «головной офис» теперь находится в райцентре.

До нынешнего года Татьяна Анатольевна оказывала бухгалтерские услуги Вочевской школе и детскому саду «Оз тусь». Однако Управление образования администрации Усть-Куломского района решило перевести сельского бухгалтера на рабочее место, указанное в трудовом договоре. Такая необходимость, по мнению районных чиновников, возникла в связи с отдаленным расположением села Нижний Воч от райцентра. Поэтому у руководства нет возможности осуществлять постоянный контроль за качественным выполнением работы и соблюдением трудовой дисциплины подчиненного. В извещении от 26 февраля с.г. так и указано: с 1 марта 2018 года прибыть на рабочее место. А именно в село Усть-Кулом, ул. Набережная, д. 30.

Но Татьяна Кузнецова говорит — это невозможно. Во-первых, это езда по бездорожью — почти 90 километров. Во-вторых, дорогу до места работы никто не будет оплачивать. А в-третьих, жилье в Усть-Куломе не предоставляют.

— Мне постоянно звонит главбух и требует: либо я переезжаю, либо я увольняюсь. От этого у меня поднялось давление, и вообще попала в Эжвинскую психиатрическую больницу с нервным срывом. Теперь мой начальник ждет, когда меня выпишут из больницы, чтобы уволить, — переживает Татьяна Анатольевна.

Волноваться не надо?

Прокомментировать ситуацию мы попросили главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Управления образования Татьяну Попову.

— К сожалению, Татьяна Кузнецова не справляется со своими обязанностями, приходится после нее все переделывать, а это дополнительная нагрузка, — говорит Татьяна Попова. — Но если она хочет работать, пусть перебирается сюда. Здесь она будет под контролем, коллеги помогут разобраться с новой программой, которые постоянно обновляются. А на таком расстоянии я не могу быстро подкорректировать ее работу.

— Правда ли, что вы уже нашли ей замену?

— Нет. Если так получится, что с Кузнецовой мы разорвем трудовой договор, все учетные записи по своим сотрудникам руководство школы и детского сада будет предъявлять в централизованную бухгалтерию. К примеру, так работает Озъяг.

Нам известно беспокойство жителей села Нижний Воч по поводу оформления различных справок. Но люди напрасно волнуются. По запросу работников образовательных организаций все справки будем отправлять по электронной почте, подписанные и с печатью. А родительская плата за питание должна переводиться через онлайн-переводы либо через Сбербанк.

Екатерина МАКАРОВА.