16 января был день памяти Людмилы Завьяловой – бывшего уполномоченного по правам человека в Коми, экс-депутата Госсовета Коми, председателя совета республиканского правозащитного движения солдатских матерей. Она ушла из жизни три года назад, ей было 72 года.



В Национальной библиотеке РК недавно состоялся вечер памяти и презентация книги «Людмила Завьялова. Эта большая короткая жизнь». Книга вышла небольшим тиражом, поскольку издана была на средства семьи и, как планировал вначале супруг Борис Завьялов, в основном для друзей и близких.

Людмила Васильевна была яркой, хотя и противоречивой личностью: бескомпромиссная и уступчивая, жесткая и добрая. Умела удивляться и удивлять, убеждать и соглашаться, дружить и демонстративно отворачиваться… Таких людей «со стержнем и принципами» на самом деле не так уж много. Среди политиков – единицы.

Напомним, что по профессии Людмила Завьялова была преподавателем философии. Десять лет она учила студентов КГПИ и СГУ. В 1994-1999 годах была депутатом Совета Сыктывкара, председателем комиссии по социальным вопросам. Затем дважды избиралась депутатом Госсовета Коми, возглавляла Комитет по законодательству и местному самоуправлению. Именно при ней прошло становление в республике института уполномоченного по правам человека, она разрабатывала первые нормативные документы и затем сама (с 2007-го по 2011-й) была омбудсменом.

Тяжелейшую ношу по реформированию армии, борьбе с «дедовщиной» и поиску без вести пропавших солдат Людмила Васильевна добровольно взвалила на себя во время первой и второй Чеченских кампаний в качестве председателя движения солдатских матерей. С 2000 по 2003 годы она занималась этой работой на федеральном уровне. Ее боялись и уважали все генералы…

«Тогда я перед всем генералитетом заявила, что не согласна с теми методами, которыми действует министр обороны. И что если бы я заменила Грачева, то не пострадал бы ни один солдат!» – говорила Людмила Васильевна в одном из своих интервью газете «Трибуна». К слову, действующий сегодня закон об альтернативной службе тоже когда-то начинала «пробивать» в Госдуме Людмила Завьялова.

Борис Михайлович Завьялов рассказал, что начал писать книгу на сороковой день после ее смерти. Чтобы преодолеть боль утраты и сохранить память. В итоге в книгу вошли воспоминания 29 авторов, включая зарисовки ее сыновей и внуков.

На протяжении всего вечера звучали воспоминания вузовских коллег, соратников по государственной и общественной работе о ее хлебосольности, честности и открытости в общении с простыми людьми и с руководителями региона. Выступавшие отмечали, что она каждодневно делала добрые дела, помогая своим студентам и совсем незнакомым людям, совершенно не афишируя эту работу, что ставила перед руководством не всегда удобные вопросы, но умела убеждать оппонентов в правильности своей позиции.

Прозвучало также предложение о том, чтобы увеличить тираж книги и увековечить память Людмилы Завьяловой на уровне города и республики.

Несколько экземпляров издания были переданы семьей Завьяловых в фонд Национальной библиотеки РК. Однако все желающие могут ознакомиться также с электронной версией книги на сайте библиотеки. Там много интересного…

Лиля ВОВК.