Главного врача роддома обвиняют в коррупции

14 марта состоится судебное заседание по делу главного врача Ухтинского родильного дома Андрея Попова. Его обвиняют в получении взяток.

Главврач был арестован 30 июня прошлого года и сразу же помещен в следственный изолятор. По версии следствия, в 2013-2016 годах при решении вопросов, связанных с закупками лекарственных препаратов для медучреждения, за действия в интересах поставщика А. Попов получал «вознаграждение». По данным следователей, сумма взятки по четырем эпизодам составила более миллиона рублей.

Не корысти ради?

Для многих ухтинцев арест известного в городе врача стал настоящим шоком. На этой неделе «Трибуна» получила коллективное письмо (более ста подписей), авторы которого считают, что А. Попова нельзя лишать свободы — он «замечательный врач и порядочный человек».

Многие пациенты, а также коллеги из Ухтинского роддома, Республиканского перинатального центра, Республиканской детской больницы до сих пор не верят в его виновность. Они утверждают, что именно благодаря профессионализму А. Попова Ухтинский роддом стал одним из лучших медучреждений Республики Коми.

— С Андреем Васильевичем мы работали достаточно долго, и он показал себя только с хорошей стороны. Как главный врач всегда заботился о больнице, о сотрудниках. Очень сложно найти такого руководителя. За эти годы наше учреждение всегда было на хорошем счету, — рассказывает исполняющий обязанности главврача роддома Эдуард Венедиктов. — Андрей Васильевич достаточно жесткий руководитель, но добрый и справедливый человек. К примеру, кому-то из врачей он помог с жильем, кому-то помог устроить ребенка в садик. Был случай, когда пациента нужно было срочно отправить в Кировскую больницу. И Андрей Васильевич за свой счет организовал транспортировку больного.

— Я не могу дать юридическую оценку по поводу закупок лекарственных препаратов, — продолжает Эдуард Вадимович. — Но уверен, что Попов делал это не ради корысти. Андрей Васильевич старался ради пациентов, чтобы наше учреждение могло оказывать качественную медицинскую помощь. Мы очень надеемся на гуманность суда, который учтет все обстоятельства.

Отец за решеткой…

У Андрея Попова непростая судьба. Об этом «Трибуне» рассказала его родная сестра Любовь Гудырева. 8 лет назад во время пожара он потерял жену. Андрей Васильевич остался с двумя маленькими сыновьями. Женился второй раз. Родился еще один сын. Но со второй женой разошлись. Андрей Попов в одиночку воспитывал детей.

— Сейчас старший сын учится в Мурманске, в технологическом университете. Средний, 12-летний, пока живет с больной бабушкой в Ухте. Я хотела забрать племянника к себе в Сыктывкар, но он сказал, что будет ждать папу дома. Им всем нужна поддержка отца, — говорит Любовь Васильевна. — Защита неоднократно просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал. Семь месяцев я не видела брата. Меня к нему даже не пускают. Почему-то следствие решило, что я прохожу как свидетель уголовного дела. Хотя какой я свидетель, если работаю в другой сфере и в другом городе? Я очень надеюсь, что суд освободит брата, чтобы он мог растить своих сыновей.

По словам Любови Гудыревой, если бы брат был коррупционером, систематически брал взятки, то у него не было бы никаких долгов по ипотеке. Однако Андрей Попов, как утверждает сестра, сегодня в долгах, как в шелках.

Екатерина МАКАРОВА.