По придомовой территории МКД Орджоникидзе, 60 администрация города планирует проложить инженерные сети, о чем уведомила жильцов. Жильцы против, но представители застройщика дали понять, что от них ничего не зависит, все уже согласовано.

– 21 мая на сайте мэрии опубликовали объявление о возможности установления публичного сервитута в отношении земельного участка, относящегося к нашей придомовой территории. Тут будут прокладывать тепловые сети для подключения к системе теплоснабжения нового многоквартирного дома. Нам сказали, что в данном случае публичные слушания не предусмотрены и сервитут будет установлен. Но мы категорически против этого, – говорят обратившиеся в «Трибуну» жильцы дома.

Как рассказала председатель ТСН «ТСЖ «Ноябрь» Алена Масюк, ознакомившись с проектом и схемой месторасположения границ планируемого сервитута, жильцы ужаснулись: дворовая территория, которая сейчас полностью благоустроена (посеян газон, высажены плодовые кустарники, растут березы, рябина, черемуха, часть тротуара из брусчатки), контейнерная, а также детская игровая и спортивная площадки будут уничтожены.



– Работники все деревья и кустарники вырубят, все разворошат, перероют, и на месте уютного благоустроенного двора будет погром. Ведь техника для строительства вряд ли проедет по узкой дороге, значит, будут повреждены бордюры. Во дворе гуляют дети, причем не только наши – приходят играть со всего квартала, и во время стройки это может быть опасным. Смещать детскую площадку нельзя, так как в соответствии с проектом это единственная безопасная зона, дополнительной территории нет. Контейнеры тоже стоят в соответствии с санитарными нормами, переместить их, ничего не нарушая, нельзя. Этот вопрос уже рассматривался нами по собственной инициативе совместно с органами Роспотребнадзора, – говорит Алена Владимировна.

Жильцы дома переживают: если установят публичный сервитут, то они больше не смогут использовать придомовую территорию как сейчас. По сути это будет «голый» участок, поскольку тепловая сеть с охранной зоной не предусматривает наличие детских и спортивных площадок, зеленых насаждений и т.п. Председатель ТСЖ обратилась в администрацию Сыктывкара с просьбой отменить данные работы, но ответа пока не получила.

По словам Алены Масюк, этот вопрос уже обсуждался в августе 2020 года представителями компаний-застройщиков «Т+» и «ТетрастройКоми». Тогда же жители узнали, что есть иные варианты подключения, но они являются более затратными.

– Наш дом относительно новый, 2013 года постройки, и будет стоять долгие годы. Экономия по прокладке сервитута – не наша проблема, и мы не хотим из-за этого получить уничтоженный двор, – говорит Масюк.

Председатель ТСЖ обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность указанных действий. Копии обращений отправлены также главе Коми. Жильцы дома, если понадобится, готовы защищать свой двор и в суде.

Екатерина МАКАРОВА.