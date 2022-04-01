Пятнадцатый республиканский лыжный фестиваль «Лямпиада» собрал более ста участников. Трасса в этом году оказалась сложной.

Накануне был дождь, а вечером подморозило. Лыжня стала ледяной и неровной, поэтому в программу пришлось вносить коррективы: дети бежали дистанцию 500 метров, женщины – один километр, а мужчины – два.

На лямпы встал и глава Коми Владимир Уйба. Он стартовал под номером 100 и бежал бок о бок с идейным вдохновителем «Лямпиады», исполнительным директором этого национального вида спорта Афанасием Габовым. Добравшись до финиша, пожилой губернатор поделился впечатлениями с прессой: «Лыжи – это лыжи. А лямпы придают соревнованиям особый национальный вкус. Настоящее испытание характера».

Позже В. Уйба вручил и награды победителям: путевки в санаторий и сертификаты в спортмагазин.

Ветошкина полетит

Пока спортсмены состязались на лыжне, немногочисленным гостям фестиваля предложили культурную программу. На главной сцене был концерт. Также можно было поучаствовать в мероприятиях на территории этнопарка, познакомиться с народными традициями.

В этом году вход на «Лямпиаду» для зрителей был платным: 200 рублей – для взрослых, 100 рублей – для детей. По входным билетам разыгрывали призы. Главный приз – вертолетный тур на плато Маньпупунер – достался жительнице Сюзяиба Корткеросского района Антонине Ветошкиной.

– В «Лямпиаде» я участвую с 2013 года, у меня это девятые состязания. Трасса в этот раз была очень трудная, и медаль мне не досталась – я расстроилась, даже плакала. И вдруг такое счастье! Очень люблю путешествовать по России и по Коми. Бывала в Крыму, на Кавказе, в Калининграде – везде. А теперь сбудется моя мечта – полечу на Маньпупунер!

Забор преткновения

Очередной лыжный фестиваль впервые за всю его историю состоялся не в корткеросском селе Большелуг, а в Финно-угорском этнопарке, что находится в селе Ыб.

Как сообщали в январе 2022 года власти Корткеросского района, школьный участок в селе Большелуг, через который проходит лыжня, по внешнему периметру был огражден забором по «антитеррористическим требованиям». Мы спросили у Афанасия Габова, «отца-основателя» фестиваля:

– Афанасий Васильевич, правда ли, что помешал забор?

– Сельская и районная власть, некоторые депутаты, односельчане целенаправленно уничтожают лыжный спорт в Большелуге. На территории школы была освещенная лыжная трасса, биатлонное стрельбище – сейчас нет. К сожалению, никто не обратил на это внимания. А это фактически нарушение прав большелугских спортсменов.

До того, как загородить территорию школы, я встречался с главой республики Владимиром Уйбой, все ему рассказал. Тогда руководитель Корткеросского района Константин Сажин клятвенно обещал не ставить забор. Однако потом по решению суда школу обязали поставить ограждение. Тем не менее, забор не помешал бы провести «Лямпиаду». Мы договорились со строителями – и они сделали ворота в тех местах, где проходит лыжня. Но некоторые односельчане, видимо, под нажимом районного руководства высказались против того, чтобы «Лямпиада» прошла здесь. Сказали мне, что выйдут на пикет, вызовут Росгвардию… Поэтому нам пришлось искать другое место.

– 28 января 2022 года районная власть подписала постановление, согласно которому нужно уменьшить территорию школы. Якобы забор проходит под линиями электропередачи и связи. Это не так, – продолжает А. Габов. – На самом деле у некоторых семей гаражи находятся на школьной территории (проезд к домам не закрыт). В свое время школа пошла на уступки и разрешила им строить гаражи, а теперь вот как аукнулось. Они заявляют, что это их территория, а не учебного заведения.

Я уже говорил, что в планах было построить вокруг школы 650-метрую лыжероллерную трассу. Этот проект 2 октября 2020 года одобрил глава республики Владимир Уйба. Но теперь нет уверенности, что в селе появится эта трасса.

Давайте жить дружно

– Несмотря на то, что Ыб ближе к Сыктывкару, участников было мало – чуть более ста.

– Это немало, учитывая то, что в этом году гонки проходили только на лямпах. А в Большелуге мы проводили еще и лыжные гонки. Но в этнопарке нет лыжной трассы. Огромное спасибо работникам этнопарка, что они помогли провести соревнования на достойном уровне.

«Лямпиада» как национальный вид спорта в республике развивается. За сезон уже провели 80 мероприятий республиканского уровня, на которых наш Корткеросский район завоевал 30 медалей. Так что руководство района должно поощрять местных спортсменов, строить и сохранять спортивные объекты, а не уничтожать.

– Афанасий Васильевич, поклонники гонок на лямпах, да и сами спортсмены говорили, что «Лямпиаду» нужно вернуть на родину – в Большелуг.

– Это зависит не от меня, а от того, как решат односельчане. Кстати, Удорский район, Усть-Цильма, Ижма, Сысольский, Усть-Куломский тоже просят, чтобы «Лямпиада» проходила у них.

Раскрученный бренд

Как Финно-угорский парк все-таки решился принять «Лямпиаду»? Об этом мы спросили у директора этнопарка Елены Ивановой.

– Раньше здесь проводили «Зимнюю Ыбицу», куда приезжали лыжники, в том числе и чемпионы. В последнее время мы лыжню не готовим, а для гостей этнопарка каждый год заливаем каток, – отвечает Елена Иванова. – «Лямпиада» – раскрученный бренд. И когда Афанасий Васильевич предложил провести ее здесь, мы сильно удивились. Конечно, были волнения: сможем ли? Мы все очень старались, чтобы и «лямпийцы», и гости остались довольны.

Как директор этнопарка, я буду рада, если «Лямпиада» останется у нас. В этнопарке мы предлагаем гостям тур «В гости к коми охотнику Йиркапу». И с «Лямпиадой» такой тур наверняка будет еще популярнее.

Екатерина МАКАРОВА.