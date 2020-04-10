9 апреля в администрации Усинска прошло совещание с участием прокуратуры, управляющих организаций, Усинской ТК и Госжилинспекции. Главным вопросом встречи стало проведение проверки обоснованности начислений за отопление.
В социальных сетях сообщается, что после получения квитанций с многотысячными суммами за коммунальные услуги город захлестнула волна недовольства.
В тот же день временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба провел видеоселекторное совещание по ситуации в Усинске. «Цифры и суммы, которые указаны в квитанциях, поставили усинцев, мягко выражаясь, в тупик, – прокомментировал глава региона. – Я уже дал поручение Службе стройжилтехнадзора, начата проверка в отношении правильности проведения перерасчета за тепло».
Срок окончания проверки установлен –17 апреля этого года. Гражданам, получившим квитанции с перерасчетом в сторону увеличения, Службой стройжилтехнадзора рекомендовано дождаться результатов проверки.
«Горячие разборки» в Усинске. Жители приполярного города возмущены счетами за тепло
9 апреля в администрации Усинска прошло совещание с участием прокуратуры, управляющих организаций, Усинской ТК и Госжилинспекции. Главным вопросом встречи стало проведение проверки обоснованности начислений за отопление.