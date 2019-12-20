Депутаты Госсовета РК единогласно поддержали законопроект, предложенный прокуратурой республики, о прекращении доплат к пенсиям чиновников, уличенных в коррупции.
С 1 января 2020 года лица, замещающие отдельные госдолжности (глава Коми, председатель Госсовета и его заместители, председатели комитетов и постоянных комиссий, работающие на постоянной основе, заместители председателя правительства, руководитель администрации главы, руководители органов исполнительной власти, председатель КСП, председатель Избиркома, его заместители и секретарь, уполномоченные), будут лишены повышенной пенсии за выслугу лет, если в отношении них вступит в законную силу обвинительный приговор суда за совершение коррупционных преступлений. При условии, что преступление должно быть совершено с использованием служебного положения и в период замещения должности.
— Предлагаемые изменения очевидны, находятся в компетенции законодательного органа региона и требуют реализации, поскольку нечистые на руку представители власти, привлеченные к уголовной ответственности, не заслуживают таких выплат за счет субъекта или муниципалитетов, ущерб бюджету и авторитету которых они безусловно причинили, — пояснил на сессии прокурор РК Сергей Бажутов. — Это не затрагивает права на получение пенсии на общих основаниях из бюджета Пенсионного фонда.
Госсовет поддержал прокурора, лишив коррупционеров прибавки к пенсиям
Депутаты Госсовета РК единогласно поддержали законопроект, предложенный прокуратурой республики, о прекращении доплат к пенсиям чиновников, уличенных в коррупции.