Грядет октябрьский «переворот»? Передел власти в Госсовете Коми: скандал разрастается

24 октября состоится осенняя сессия республиканского парламента. За несколько дней до ее начала в «Стеклянном доме» (так называют здание Госсовета РК) произошли скандальные события, которые могут изменить весь политический расклад в регионе.

Уже на прошлой неделе «Трибуне» стало известно о возможной отставке целой группы депутатов, занимающих ключевые посты в Госсовете.

Первым, кто написал заявление о сложении полномочий, оказался вице-спикер парламента Владимир Косов. Сам он объяснил это личными мотивами, связанными с его профессиональной деятельностью в качестве практикующего врача. Однако, как теперь выяснилось, это не единственная и, видимо, не главная причина.

Следующая кандидатура на вылет – другой заместитель председателя парламента Валентина Жиделева, до сих пор не замеченная в какой-либо нелояльности по отношению к «Желтому дому» (то есть к губернатору и его команде).

В «черном списке» оказались и руководители двух самых важных комитетов. Это председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. И председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев.

По версии официозных СМИ, трое руководителей ГС (В. Косов при этом не упоминается) нарушили законодательство о гостайне и поэтому теперь должны лишиться своих постов. Это подается как вопрос решенный. Дескать, теперь депутаты на сессии должны просто поднять руки, а само голосование – это чисто «техническая» процедура.

Однако независимые источники утверждают, что формальные нарушения – лишь повод для передела власти и нового дележа портфелей.

Тайны, которых нет

Депутаты, занимающие ключевые позиции в парламенте, действительно имеют какой-то уровень допуска к государственным тайнам. Поэтому должны уведомлять о своих перемещениях по миру Управление ФСБ России по Республике Коми. Другой вопрос, что этот момент на сегодняшний день никак не регламентирован – нет соответствующей инструкции, то есть до ее разработки руки попросту не дошли. Кто за этот бардак должен нести ответственность? Наверное, в соответствии со статусом, в первую очередь – председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, а не ее коллеги. Однако в этой щекотливой ситуации спикер, видимо, решила пожертвовать своими соратниками.

При этом нельзя сказать, что все было пущено на самотек. Сотрудники аппарата получали какую-то информацию в устном виде от самих народных избранников, а потом она каким-то образом через руководителя аппарата Госсовета Коми Дмитрия Челпановского (с августа перешел на другую работу) передавалась в соответствующие органы.

Рутинная работа, да и по большому счету малосодержательная, поскольку главный секрет Коми парламента в том, что на самом деле там никаких особых государственных тайн нет. Да и не было никогда.

Ответит за Астрахань!

Ситуация с секретами выглядит еще комичней, если посмотреть на нее через призму поездок депутатов. В Праге довольно часто снимаются шпионские фильмы, но вряд ли их героиней когда-нибудь станет вице-спикер Валентина Жиделева, решившая в свой законный отпуск полюбоваться красотами этого замечательного города.

Сергей Артеев в рамках межпарламентского сотрудничества побывал в Астрахани, где по приглашению компании «ЛУКОЙЛ» со своими коллегами посетил нефтяную платформу, расположенную в нейтральных водах Каспийского моря, поэтому формально пришлось проходить через государственную границу. Но он там был не один из Коми, а вместе с упомянутым выше Дмитрием Челпановским. Кстати, о готовящейся поездке в Астрахань загодя знала и Надежда Дорофеева. Где же тут нарушение гостайны?

О своих поездках за границу «носители тайны» должны оповещать не спецслужбу, а сотрудников, работающих в аппарате Госсовета (есть там и свой «куратор», отвечающий за «тайны»). Где и когда произошел сбой в оповещении, надо разбираться в каждом конкретном случае. Однако при этом следует пояснить, что подобное нарушение не влечет автоматической отставки (на этом, кстати, не настаивает и само управление ФСБ) руководителей парламента.

Зри в бюджет

Похоже, что скандал «о гостайнах» – это лишь предлог разобраться с неугодными депутатами. Многие считают, что триггером конфликта стала экс-сотрудница «Желтого дома» Александра Бушуева, которую Надежда Дорофеева и администрация главы Коми усиленно проталкивают на должность руководителя аппарата Госсовета Коми. Против ее кандидатуры выступила целая группа депутатов, включая «единороссов». А своего рода ответ прилетел им в виде того самого «черного» списка.

Однако на сложившуюся ситуацию с возможным переводом Сергея Артеева, Степана Чуракова и Валентины Жиделевой в рядовые депутаты следует посмотреть несколько шире. И в этом смысле гораздо важнее могут быть разногласия по «бюджетному вопросу».

Благодаря благоприятной мировой конъюнктуре на энергоресурсы деньги в казну республики в последние три года текут мощным потоком. Власти могли бы уже давно пустить эти деньги на экономические проекты или оказать весомую поддержку социально незащищенным слоям населения (кстати, депутаты предлагали сделать это еще на июньской сессии).

Власть не устраивает то, что депутаты стали задавать много неудобных вопросов, касающихся неэффективности госуправления и отсутствия стратегии развития региона. Результатом стал усиливающийся отток населения. Сегодня из некогда благополучного и по-прежнему богатого природными ресурсами региона ежемесячно уезжает до 1500 человек…

Сергей МОРОХИН.

(Продолжение следует).