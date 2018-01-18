И мех, и грех

У предпринимателей республики, торгующих меховыми изделиями, специалисты Роспотребнадзора Коми изъяли и арестовали товар на сумму 34 миллиона(!) рублей.



Управление Роспотребнадзора по Коми провело контрольные мероприятия в отношении 18 индивидуальных предпринимателей (шесть — в Сыктывкаре, пять — в Воркуте, по два — в Печоре и Усинске, по одному — в Ухте, Инте и Усть-Куломе). На 15 торговых объектах выявлены нарушения: у меховых изделий отсутствовала маркировка.

В большинстве случаев выявлялось отсутствие маркировки или необходимой информации на маркировочных ярлыках (в основном – даты изготовления), отсутствие контрольных (идентификационных) знаков или наличие неполной и недостоверной информации на них.

Но какова же будет дальнейшая судьба изъятых мехов? Об этом нигде не сообщается. Продавать их нельзя. Но использовать-то — можно! До недавнего времени все мы носили шубы без такой маркировки, никто не умер. Метка нужна для контроля качества.

Как показывает практика, обнаружив «левый товар» (например, паленую водку), проверяющие накладывают на него арест и оставляют «левак» на ответственное хранение хозяину. Ведь хранить товар самим проверяющим, как правило, негде — для этого нужны помещения и условия.

Какое-то время тот же «левый» алкоголь лежит на складе торговца, но в конце концов продукцию утилизируют.

Когда товар конфискуют или судебные приставы изымают его за долги, товар выставляют на продажу. Недавно в редакцию звонил читатель и рассказал о подобной истории. У него, например, изъяли новенький планшет (цена 16 тысяч руб.) и продали за 1,5 тысячи. Если так будут продавать и остальное имущество, долг он не погасит до гробовой доски.

Но что будет с шубами? Найти ответ нам не удалось. В аппарате Уполномоченного по правам предпринимателей сказали, что к ним от торговцев мехами жалоб не поступало. В других ведомствах должностные лица либо отвечали отказом, либо советовали обратиться в Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре на наш вопрос ответили, что по результатам надзорной деятельности виновные лица привлекаются к административной ответственности, в том числе в судебном порядке. А за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. Так что судьбу торговцев и товара решит суд.

Правда, ясности это не прибавило. Может, шубы потом продадут по цене ватников или утилизируют под гусеницами бульдозера, как паленую водку и контрафактные яблоки?