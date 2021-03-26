И он поплыл…

Министр спорта Коми Виталий Савилов всю эту неделю отбивался от рассерженных родителей юных пловцов спортшколы «Орбита».

«Родители зря волнуются», – заявил министр, но уже после того, как страсти разгорелись и «пожар» был вынужден из Москвы тушить глава республики. Родителей обеспокоила информация о «разъединении» спортшколы и бассейна. Они боялись, что при такой реорганизации занятия будут платные и «за бортом» могут остаться спортсмены из малообеспеченных семей. «Платных секций для тех, кто находится на госзадании не будет», – заверил министр.

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