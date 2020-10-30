И пойдет брат на брата? В деревнях могут начаться «дровяные войны»

В деревне Филиппово Усть-Цилемского района между двумя родными братьями вполне мог возникнуть конфликт, который вызвало небольшое изменение в республиканском законодательстве.

В прошлом году в закон РК № 51-РЗ «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми» был внесен новый пункт: «При наличии двух или более собственников (иных лиц, обладающих правом владения (пользования) жилым домом, частью жилого дома… древесина предоставляется первому обратившемуся из указанных лиц без учета их общего количества в пределах нормативов, установленных частью 1 настоящей статьи».

В начале октября сельский житель В. Носов обратился в Усть-Цилемское лесничество с просьбой о выписке так называемого порубочного лесобилета для заготовки дров. Но получил отказ: в лесничестве ему заявили, что он опоздал – к ним уже обратился его брат, проживающий в том же доме. Ему и выписан билет, а второй выписывать нельзя!

Скажете, анекдот? Ничуть не бывало! Просто братья живут в одном большом доме, и у них имеются все необходимые документы, в числе которых кадастровые и технические паспорта. У каждого хозяина свой земельный участок и личное подсобное хозяйство. И у каждого свой вход, свои котельная и отопление, а имущественные доли разделены между собой стеной.

Братья обратились в правоохранительные органы, но там лишь руками развели: мол, «что написано пером, того не вырубишь и топором». Лесничество должно соблюдать закон, за нарушение которого с его служащих строго спросят. Но что же делать братьям? Делить имеющиеся дрова или покупать на стороне? Или заняться незаконными порубками, плюнув на разрешение?

В настоящее время они ждут ответа из инстанций. По их мнению, внесенные в закон поправки не учитывают ситуацию с имущественными долями. Про эту ситуацию законодатель то ли забыл, то ли лесничество не так трактует положения закона. Вопрос требует незамедлительного ответа, поскольку от этого зависит то, как будут жить зимой не только две семьи братьев Носовых, но и многих других сельчан. Таких домов, где речь идет об имущественных долях, в районе не один десяток.

Александр ЧУПРОВ,

депутат МР «Усть-Цилемский».