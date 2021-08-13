И пойдут бурлаки по Печоре, если правительство Коми не займется речным транспортом

Исторически так сложилось, что народ, чье имя носит Республика Коми, живет в большинстве в селах и деревнях вдоль рек. Река с древних пор выполняла роль дороги.

Так это происходит и сейчас, поскольку из множества сел и деревень, расположенных вдоль нашей Печоры, нет дорог в центр. Зимой помогает природа, торятся зимники. Весной и осенью помогает государство – вертолетами. А летом здесь остается самый древний вид передвижения – по воде.

На Печоре этот древний вид транспорта и сегодня «древнее древних». ООО «Региональная транспортная компания» обслуживает тремя тихоходными катерами и паромом села и деревни – 27 населенных пунктов, где проживает около десяти тысяч человек. И катерам этим никак не меньше десятка лет. В навигацию они работают по 10-12 часов в сутки, практически без выходных. Благодаря заботе команд и капитанов сами катера еще как-то «дышат», а вот сердца катеров (двигатели ЯМЗ-238) нагрузок уже не выдерживают. У каждого из них уже по три серьезные «операции на сердце» (три капитальных ремонта двигателя).

Скупой платит дважды

В Щельяюре целую неделю «бездыханный», то есть заглохший, катер «Щугор» ожидал «медпомощи» из Печоры. И это происходит не в первый раз. В прошлом году аналогичная ситуация с 10-дневным простоем катера произошла в Троицке. А люди из сел и деревень, которые ждали транспорта, на берегу молили всех богов, чтобы послал им помощь (на чиновников они уже давно не надеются).

Только вряд ли боги смогут помочь «Региональной транспортной компании», поскольку нет у них денег для покупки новых двигателей: каждый стоит 2 млн рублей. Рады бы помочь сами сельские жители собрать эти небольшие денежки, но не могут: в селах и деревнях царит безработица.

А вот чиновники, похоже, со своей странной экономией деньги считать не умеют: лучше три раза заплатят за капремонт по полтора миллиона, чем купят новый двигатель за два. Все строго по формуле: скупой платит дважды.

Картина маслом

Есть ли выход из тупика для жителей Усть-Цилемского, Ижемского, Троицко-Печорского районов? Первый и основной, как у предков: надо взяться за весла баркасов и малых лодок. Или идти с бечевой вдоль берега. Помните бурлаков Ильи Репина?

Есть, правда, и другой выход. Попросить двух депутатов Госдумы от Коми сброситься половиной своих отпускных на один двигатель Ярославского моторного завода (ЯМЗ), а министрам от Коми добавить на двигатели по ползарплаты – хватит еще на пару ЯМЗ. Тогда у граждан из сел появится любовь к чиновникам, а у чиновников – желание работать, проявлять инициативу, искать деньги.

Подайте на бедность?

Существует и третий выход, но он из области фантастики: раскошелиться из бюджета Коми или выпросить у Москвы средства на все три двигателя. У нас ведь что ни министр в правительстве региона, то москвич. Помнится, эти новые министры в кулуарах заявляли, что собираются ногами открывать двери в столичные ведомства…

Придется мне просить совета у депутатов Госсовета на осенней сессии 25 сентября. А пока же я отправил обращение в Министерство экономики и промышленности Э. Ахмеевой с маленькой надеждой на закуп хотя бы одного двигателя ЯМЗ в год для родной «Региональной транспортной компании», обслуживающей бездорожных и безработных сельчан, живущих на великой реке Печоре.

Николай БРАТЕНКОВ, депутат Госсовета РК.