И все-таки он вернулся (Блиц от 1 ноября)

Экс-министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев назначен заместителем председателя правительства. Он будет курировать вопросы здравоохранения, молодежной политики, физкультуры и спорта.

Напомним, с апреля 2021-го до мая 2023 года Дягилев возглавлял Минздрав Коми, а затем отправился добровольцем на СВО, где служил врачом-травматологом в военном госпитале. Согласно последним поправкам в правительственное распоряжение, у председателя правительства Коми может быть восемь заместителей, включая двух первых. Дягилев стал седьмым замом.

Печальный список растет

На этой неделе стало известно о гибели семерых бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Александр Киндсфатер из Объячево, Василий Кузнецов из Ижмы, Денис Корсаков и Игорь Погудин из ухтинского поселка Ярега, Павел Антонов из Сосногорска Евгений Жердев из Ухты и Эдуард Петраков из Сыктывкара.​​

Выходите, такси приехало

Таксомоторный рынок в Коми легализовался: «баранку» крутят более 1,6 тысячи таксистов.

По словам зампреда правительства – министра экономического развития, промышленности и транспорта республики Евгения Мазура, на сегодня в Коми зарегистрировано 293 перевозчика (24 юридических лица, 153 индивидуальных предпринимателя и 116 самозанятых). В качестве такси используются 1659 автомобилей, работают 8 служб заказа легкового такси. Количество легальных перевозчиков увеличилось в два раза. К примеру, в 2023 году зарегистрированных транспортных средств было 769, а местных служб заказа легковых такси не было вообще, сообщил министр.

На Печору отправили снаряд

В Коми впервые за 20 лет появился новый земснаряд для углубления рек.

Весной 2025 года в Коми начнутся масштабные работы по углублению северных рек с использованием нового земснаряда. Судно, построенное на Цимлянском судомеханическом заводе, приобретено по контракту в рамках программы по обновлению водного флота России. Оно уже доставлено в Печору и готово приступить к работе, а именно – углублению реки Печоры, одной из важнейших водных артерий Коми.

Гуляй, ярмарка!

1 и 2 ноября в Сыктывкаре пройдет ярмарка в честь Дня народного единства.

Ярмарка будет работать с 10 утра до 18.00 на ставшем уже традиционным месте проведения – стоянке ПАО «Ростелеком» возле ЦУМа. Кроме того, с 9 по 30 ноября еженедельно по субботам с 8.00 до 15.00 будут проходить ярмарки выходного дня, где можно будет приобрести продукцию местных производителей. На время проведения ярмарок на стоянке будет введено временное ограничение движения автотранспорта.

В музее как дома

3 ноября в Национальной галерее и Национальном музее Коми пройдет Ночь искусств.

Поскольку 2024 год объявлен в России Годом семьи, большинство мероприятий будет направлено на семейное посещение. И в галерее, и в Нацмузее гостей планируют «погрузить в атмосферу домашнего уюта, которая имеет связь с традициями и обычаями наших предков». Для гостей будут организованы мастер-классы, практикумы и представления. Желающие смогут сами создать и украсить декоративные изделия для дома из бумажной лозы, гипса и картона. Много интересной информации можно будет почерпнуть на лекции по истории домашней моды и современных направлениях в домашнем дизайне.

Был слесарем, стал директором

Сыктывкарский водоканал возглавил 36-летний Андрей Вилков.

На этом же предприятии он и начинал свой трудовой путь как слесарь аварийно-восстановительных работ, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. В 2024 году А. Вилков возглавил «Ухтаводоканал», а теперь вернулся в родной город в качестве директора водоканала. Новый руководитель настроен оптимистично и уже обозначил свои приоритеты: «грамотное планирование и контроль качества».

Микунь: грязная вода

Горожане уже много лет жалуются на отвратительное качество водопроводной воды. Однако местным властям так и не удалось решить эту проблему.

Как утверждает глава Усть-Вымской администрации Галина Плетцер, насосная станция будет введена в эксплуатацию до конца этого года, но для очистки воды необходимо новое оборудование на действующих очистных сооружениях. Конкурс по поиску подрядчика-проектировщика неоднократно срывался – организации не хотят участвовать в торгах из-за низкой стоимости услуг. Поэтому ее подняли с 2,5 млн до 5 млн рублей.

25 мостов за три года

Руководитель Минстроя Коми рассказал в Госсовете Коми о планах на трехлетку.

По словам Андрея Селиванова, на 2025-2027 годы в республиканском бюджете предусмотрено 2,2 млрд рублей. К концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию после ремонтов 25 мостов. Среди них мосты через реки Кузобъю, Чортас, Ухта, Сысола, Вымь, Колва и другие. К ремонту Краснозатонского моста в Сыктывкаре приступят весной 2025-го и планируют завершить к августу 2027-го. Пока будет идти реконструкция, движение организуют по наплавному мосту.

Коми фанера плывет в Бразилию

В этом году из республики на экспорт отправлено более 24 тысяч кубометров древесно-стружечных плит и фанеры.

Основными странами-импортерами продукции глубокой переработки древесины являются Китай, Монголия, Индия, Таиланд, Оман, Бразилия. Вся отгруженная продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров. За аналогичный период 2023 года на экспорт было отправлено около 4100 куб. м данного вида подкарантинной продукции. То есть экспорт увеличился почти в шесть раз.

Алкоголь – по часам

В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи спиртного.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом до двух, сообщает РИА Новости. «Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. «Трезвая Россия» готова оказать методическое и информационное сопровождение», – говорит парламентарий. Пока предложение обсуждается. Если его поддержит большинство депутатов, то соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.