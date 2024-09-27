И все-таки она вертится! Благодаря маятнику Фуко, в Сыктывкаре можно наглядно наблюдать вращение Земли

18 сентября исполнилось 205 лет со дня рождения знаменитого французского физика, механика и астронома Жана Фуко (1819–1868). В 1851 году в Париже под сводами величественного Пантеона Фуко впервые публично продемонстрировал знаменитый эксперимент, доказав, что Земля действительно вращается вокруг своей оси.

Шар в колодце

Мало кто из сыктывкарцев знает, что в нашем городе есть самый настоящий маятник Фуко. Хорошо знакомый еще со школьных уроков физики, а также по одноименному роману Умберто Эко исторический научный инструмент появился почти 15 лет назад. Причем в неожиданном месте – в лестничном пролете одного из вестибюлей Института геологии КНЦ УрО РАН. Но видели его немногие из горожан.

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Автор проекта – доктор геолого-минералогических наук Владимир Ракин – рассказал, что маятник Фуко установили по инициативе бывшего руководителя научного учреждения – академика Николая Юшкина.

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– Широкий лестничный колодец зиял пустотой, – вспоминал Владимир Ракин. – А что, кроме маятника, там можно разместить? Николай Юшкин предложил мне сделать все необходимые расчеты. А вот техническую часть работы нам помог выполнить отец нашего аспиранта – инженер Василий Попов. На токарном станке он выточил шар весом 56 килограммов. Поднять такую болванку одному практически невозможно – выскальзывает.

По словам ученого, сложно было найти на потолке точку для крепления маятника. Снизу к потолку не пробраться – высота 17 метров. А с чердака не видно, где центр лестничного пролета. Пришлось проводить измерения по наружной стене здания. Необходимую трехмиллиметровую проволоку из нержавейки в Сыктывкаре найти не смогли – заказали ее в Кирове. Главное – чтобы она не ржавела и могла выдержать вес. Но самое сложное – механизм для раскачки маятника. На всю эту работу у энтузиастов ушло около полугода. Сейчас под маятником размещена платформа с розой ветров. Амплитуда его качания – до полутора метров. Инженер института Иван Соловьев придумал и изготовил оригинальное устройство для компенсации затухания колебаний маятника.

Полеты во сне и наяву

Кажется, будто мир статичен. Но это иллюзия. Никто не сидит неподвижно – ни в тюрьме, ни в зале ожидания на вокзале. Даже трупы в морге перемещаются с космической быстротой.

Вместе с Землей все мы движемся со скоростью 106 тысяч км/час вокруг Солнца. А еще и сама Земля крутится вокруг себя со скоростью 1676 км/час. Но голова у людей не кружится, поэтому они не верят, что куда-то летят. Чтобы это доказать, Фуко сконструировал специальный маятник весом 28 кг и поставил дерзкий эксперимент.

Маятник Фуко впоследствии получил распространение во многих странах. Существующие приборы в основном сконструированы по одному и тому же принципу и различаются между собой по техническим параметрам и дизайну площадок, на которых они установлены. На плоскость вращения маятника влияет как географическая широта места, где он установлен, так и длина подвеса (длинные маятники вращаются быстрее). Маятник, установленный на Северном или Южном полюсе, будет делать оборот за 24 часа. Маятник, установленный на экваторе, вообще не будет вращаться – плоскость останется неподвижной.

За проведение блестящего эксперимента и доказательство вращения Земли Фуко был награжден Орденом Почетного легиона, так как это важное стратегическое открытие было впоследствии использовано в баллистике. Помимо маятника Фуко, ученый спроектировал гироскоп, разработал метод измерения скорости света в воздухе и воде, а также создал один из способов серебрения зеркал.

Под куполом собора

Самый большой в истории маятник Фуко (с длиной проволоки 98 метров) был размещен в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и был запущен в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля 1931 года в присутствии семи тысяч зрителей. Во время проведения экскурсии посетители собора могли наблюдать за экспериментом – плоскость вращения маятника поворачивалась, и стержень сбивал спичечный коробок на полу поодаль от плоскости вращения маятника.

В 1986 году маятник в соборе был снят и отправлен в хранилище. Сейчас в городе на Неве маятник Фуко можно увидеть только в двух планетариях. Висит маятник Фуко и в вестибюле здания Генеральной Ассамблеи ООН. Здесь это медный шар массой 90 кг на проволоке длиной 22 метра.

Самые известные места, где были установлены маятники Фуко: базилика Сан-Петронио (Болонья, Италия), Костел Святых Иоаннов (Вильнюс, Литва), архитектурно-исторический памятник Пантеон (Париж, Франция).

В России на действующий маятник Фуко можно посмотреть в Московском планетарии, Сибирском федеральном университете, в атриуме 7-го этажа Фундаментальной библиотеки МГУ, Санкт-Петербургском и Волгоградском планетариях, в Приволжском федеральном университете в Казани.

Кстати ____________________________________________________________

Считается, что самый большой в России маятник Фуко сейчас находится в Московском планетарии: 50-килограммовый шар маятника подвешен на 16-метровом стальном тросе и качается над шестиметровым лимбом-шкалой. Но параметры маятника в Сыктывкаре все-таки больше!

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Домашний эксперимент

Устроить небольшой маятник Фуко можно и самому. Можно приготовить маятник, например, привязав к нитке тяжелую гайку и взяв в руку свободный конец нитки.

Нет, вам не придется стоять часами, ожидая, пока Земля повернется. Встаньте на вращающийся диск или скамью Жуковского (горизонтальная платформа на опорном подшипнике, которая может свободно вращаться около вертикальной оси), вытяните руку с качающимся маятником и попробуйте «завращать» себя. Маятник в вашей руке будет сохранять первоначально заданное направление колебаний, например, от двери к шкафу. Но будьте осторожны! Делайте опыт в компании взрослых!

Постскриптум __________________________________________________________________

Мавзолей в форме черепахи

В портовом японском городе Нагасаки на острове Кюсю находится необычный храмовой комплекс, который имеет форму черепахи. Храм построен в память погибших от атомной бомбардировки города Нагасаки.

Мавзолей выполнен в форме гигантской черепахи с большой белой статуей, внутри которой расположен маятник Фуко, высота которого 25 метров, он движется над останками погибших во времена Второй мировой войны.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.