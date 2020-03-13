«Дело Гайзера» является беспрецедентным. Это первый и пока единственный случай в постсоветской истории, когда была арестована вся верхушка целого региона, включая двух губернаторов, заместителей, а также главу парламента. Следствие и суд растянулись на 4,5 года.

В итоге Замоскворецкий суд Москвы оправдал фигурантов дела по статье 210 «Организация преступного сообщества». Однако обвинения по ряду других криминальных эпизодов в суде устояли. Некоторые из подсудимых обжаловали приговоры, но безуспешно. И поздней осенью прошлого года, покинув стены СИЗО, они отправились отбывать наказание в режимных колониях.

Домой, на «родину ГУЛАГа»!

Экс-глава Коми и бывший сенатор Владимир Торлопов, а также бывший гендиректор Фонда поддержки инвестиционных проектов РК Игорь Кудинов этапированы в «родную республику». Сегодня они отбывают наказание в исправительной колонии № 29 в поселке Нижний Доманик под Ухтой.

А буквально за несколько дней до их прибытия из той же ИК-29 освободился авторитетный предприниматель Валерий Веселов (он пробыл там чуть больше месяца).

Напомним, 10 июня 2019 года В. Веселов был приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима. Поскольку более четырех лет он содержался в следственном изоляторе, где один день приравнивается к полутора дням колонии общего режима, 5 марта 2020 года его срок подошел к концу.

Веселову вменялось мошенничество с акциями ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов РК». Штраф, назначенный в размере 500 тыс. рублей, пенсионер и инвалид 1 группы полностью погасил.

Владимир Торлопов и Игорь Кудинов тоже обвиняются в мошенничестве с акциями «Зеленецкой», а также в отмывании преступных доходов. Как сообщила федеральная служба судебных приставов, В. Торлопов уже погасил наложенный на него штраф в 500 тысяч. Несмотря на то, что, как и Веселов, экс-глава получил 6,5 года лишения свободы, его срок окажется длиннее, поскольку до этого В. Торлопов находился не в СИЗО, а под домашним арестом. До исполнения приговора в части имущественных взысканий сохранен арест на квартиру площадью 603,9 квадратных метра и стоимостью 10 млн руб., расположенную в Сыктывкаре по улице Куратова, принадлежащую его супруге. Есть большая вероятность, что, учитывая возраст осужденного (ему 70 лет), состояние здоровье и полное раскаяние, экс-сенатор получит УДО и новый 2021 год будет встречать уже дома.

Игорю Кудинову суд определил семь лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Сохранен арест на имущество родных Кудинова — автомобили Mercedes-Benz 2015 г.в. и Volkswagen, а также квартиру в Санкт-Петербурге.

От Питера до Волги

Бывший первый замглавы Коми Алексей Чернов отбывает 9-летний срок в колонии строгого режима на территории Ленинградской области, недалеко от Питера, откуда он родом. А вот его друг, экс-спикер Госсовета и тоже петербуржец Игорь Ковзель, с сентября прошлого года уже на свободе. Его шестилетний срок (год в СИЗО засчитывается за полтора) закончился. Штраф в 500 тысяч рублей был уплачен в установленный срок.

Напомним, вышли на свободу также фигуранты «дела Гайзера» Михаил Хрузин (бывший гендиректор строительной компании «Инари») и Павел Марущак (экс-начальник управления информации администрации главы Коми).

Экс-руководитель ООО «УК «Советник» Наталья Моторина, осужденная к 8,5 годам колонии общего режима, попала в колонию под Ульяновском.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, осужденный на 11 лет колонии строгого режима, этапирован в колонию № 6, которая находится в Тверской области. Недавно некоторые интернет-источники сообщили, что при поступлении в колонию В. Гайзер был жестоко избит. Но его адвокаты опровергли эту информацию.

Вячеслав Гайзер признан виновным в «мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки». Судом ему установлен штраф в 160 млн рублей. На УДО в ближайшее время ему рассчитывать не приходится, потому что вину свою осужденный так и не признал.

Колония № 6, где бывшему губернатору Коми предстоит провести не менее четырех лет, находится рядом с Бежецком. Этот маленький захолустный городишко имеет богатую историю. Здесь до сих пор сохранились купеческие особняки XIX века со всеми модными для того времени наворотами: атлантами, эркерами и шпилями. А торговые ряды спроектированы не кем-нибудь, а самим Карлом Росси.

Главные же бежецкие звезды – Анна Ахматова и Лев Гумилев. В усадьбе Слепнево, что в 12 км от Бежецка, Ахматова регулярно проводила летние «каникулы» во время своего недолгого брака с Гумилевым. Здесь же родился их сын – Лев Гумилев.

Последний из ОПС

На сегодня из более двух десятков фигурантов «дела Гайзера» единственный, кто осужден за участие в организованном преступном сообществе (существование которого, напомним, суд не подтвердил) остается бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов.

Он получил наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в 170 миллионов рублей. Сегодня Ромаданов добивается пересмотра приговора. И это логично: преступная группировка не может состоять из одного человека. Однако не исключено, что против него могут возбудить новые уголовные дела по другим эпизодам.

«Мне приснилось небо Лондона»

В Замоскворецком суде находится также уголовное дело в отношении Демьяна Москвина, который был управляющим офшорных компаний, принадлежащих бизнесмену Александру Зарубину. Последний тоже сидит, но не в тюрьме, а в своей лондонской квартире.

Господин Зарубин, из-за которого, собственно, и заварилась вся эта уголовная каша, эмигрировал за границу. Говорят, его предупредили за неделю до начала арестов. Не торопясь, он собрал вещички и улетел «бизнес-классом»…

Лиля ВОВК.