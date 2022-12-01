Игорный клуб под крышей химчистки (Криминал от 2 декабря)

В Усинске накрыли незаконное игорное заведение, работавшее в здании усинской химчистки.

Предприимчивый усинец оборудовал помещение для игры в покер с использованием игрального стола, карт и фишек в здании по ул. Геологоразведчиков. Поскольку проведение азартных игр, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, незаконно, то ему грозит либо штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Напомним, официально в России существуют лишь пять игорных зон: в Крыму, Калининградской области, Краснодарском, Приморском и Алтайском краях.

Пошел за ребенком, попал под арест

Ухтинец пришел пьяным в детский сад и был арестован.

Работники детсада, видя, что родитель находится в состоянии алкогольного опьянения, отказались выдать ему ребенка. 41-летний мужчина стал громко кричать и браниться, причем его не смогли урезонить даже прибывшие по вызову полицейские. А поскольку ухтинец уже привлекался за мелкое хулиганство, на сей раз он был арестован на 15 суток.

За месяц – минус 12 «лимонов»

В месяц доверчивые жители Сыктывкара лишились более 12 млн рублей.

Об этом рассказал на планерке в администрации столицы Коми начальник УМВД России по городу Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов. Только за ноябрь на территории города зарегистрировано 153 киберпреступления. Из них раскрыто всего 23. Общий ущерб составил около 12 млн рублей – граждане не только передали личные накопления, но и взяли кредиты, чтобы передать деньги мошенникам.

Обидели бабушку

В Печоре задержали женщину, которая чуть не ограбила 84-летнюю пенсионерку.

Старушке позвонила «сотрудница полиции», рассказав, что по вине ее дочери якобы произошло ДТП, есть пострадавшие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Далее звонившая предложила свое содействие в решении проблемы, оценив услуги в 200 тысяч рублей. Пенсионерка передала требуемую сумму пришедшей к ней незнакомой женщине. Позже лжесотрудница полиции вновь связалась с ней и проинформировала о мошенничестве. Оказалось, что дама, выполнявшая функции курьера, не стала отдавать деньги своим нанимателям, а решила потратить их на свои нужды.

Раскрыто заказное убийство

Организатор и его подельники скоро предстанут перед судом.

Ранее судимый 28-летний житель Кировской области решил убить конкурента – руководителя лесозаготовительного предприятия Койгородского района, который постоянно побеждал на аукционах на право купли-продажи лесных насаждений. Разработав план, он привлек к его реализации двух исполнителей. Однажды вечером киллеры дождались, когда мужчина подъехал к своему дому, они выпустили в него восемь пуль. От полученных ранений человек скончался, а злоумышленники скрылись. В ходе расследования было допрошено более 60 лиц, проведено свыше 20 обысков, причем как в Коми, так и в других регионах.