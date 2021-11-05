Как уже сообщала «Трибуна», в конце октября в Москве был задержан, затем этапирован в Сыктывкар и арестован Михаил Порядин, бывший глава администрации экс-главы Коми Сергея Гапликова. Похоже, в регионе начинает раскручиваться очередная коррупционная история.

В особо крупном размере

Напомним, что еще в конце мая с.г. был арестован политтехнолог Сергея Гапликова Максим Минеев. Между ним и Михаилом Порядиным сейчас проводятся очные ставки.

Экс-руководителя администрации Коми подозревают в хищении 85 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления Федеральной службы безопасности.

Господин Порядин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2018-2020 годах Михаил Порядин, действуя по предварительному сговору с иными лицами, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот».

Похоже на прикрытие

По данным информационного агентства «Октагон. Северо-Запад», благотворительный фонд «Патриот» был зарегистрирован в Сыктывкаре в 2018 году. Несмотря на звучное название, которое похоже на прикрытие, основным видом его деятельности являлось «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

Учредителями фонда выступили бывший руководитель и учредитель нескольких частных охранных предприятий сыктывкарец Николай Игнатьев, а также Ольга и Динара Тырины, проживающие в Коми. В июле этого года фонд был ликвидирован по решению суда.

По данным того же информационного агентства, фонд был создан для финансирования различного рода избирательных кампаний на территории Республики Коми в 2019, 2020 и 2021 годах. Основным жертвователем фонда выступила компания Mondi.

Губернатор не при делах?

– По всей видимости, между Mondi и представителями республиканской администрации существовали какие-то публичные и непубличные соглашения в то время, когда губернатором был Сергей Гапликов. Фирма перечисляла деньги на счета фонда. Одна часть денег, судя по всему, очень небольшая, расходовалась по назначению – на благотворительность. Вторая, большая часть денег расходовалась на цели и нужды различных избирательных кампаний – как районных, так и более высокого уровня, – рассказал «Октагон. Северо-Запад» знакомый с ситуацией источник. – Судьба третьей части денег пока неизвестна.

Далее тот же источник сообщил, что, судя по всему, к деятельности фонда «Патриот» экс-глава Коми Сергей Гапликов отношения не имел, деньги там были внебюджетные, и сам фонд формально был внебюджетным. Максим Минеев сотрудничает со следствием и дает показания, изобличающие Михаила Порядина, но по Сергею Гапликову пока информации нет. На очной ставке Максим Минеев показал, что передавал деньги Михаилу Порядину, указал сумму и обстоятельства передачи денежных средств.

– Формально уголовное дело возбуждено по заявлению Mondi, но можно предположить, что ее представителей могли об этом попросить, – считает собеседник «Октагон. Северо-Запад». – Не будем забывать, что дело возбуждено в результате следственных действий, которые проводила ФСБ.

Ранее не привлекался…

Михаил Порядин будет находиться под стражей, как минимум, до 23 декабря. Его адвокат настаивает на том, чтобы его клиенту предоставили возможность находиться под домашним арестом, поскольку он никогда ранее не привлекался по уголовным статьям, является законопослушным гражданином, воспитывающим ребенка-инвалида. Также адвокат просил учесть тот факт, что Михаил Юрьевич в силу своего слабого здоровья нуждается в ежедневном приеме лекарств.

По непроверенной информации, Михаил Юрьевич пока не дает признательных показаний и не называет своих возможных подельников.

Сергей ПАВЛОВ.