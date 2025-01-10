Если история лыжного спорта в Коми крае своими корнями уходит в глубокое прошлое, учитывая, что археологи обнаружили в районе озера Синдор обломок лыжи возрастом в семь тысяч лет, то теннис, как большой, так и настольный, а также баскетбол в нашем регионе по сравнению с ним совсем еще младенцы.

Эти виды спорта, по понятным причинам, не могли сами по себе зародиться в северном таежном краю, а были привнесены извне. И в этом во многом заслуга двух замечательных тренеров – Августина Вельца и Александра Несанелиса.

Гуго – чемпион

Августин Августинович Вельц происходил из семьи обрусевших немцев, перебравшихся в Россию еще во времена Петра I и появился на свет в Петрограде в 1914 году. В середине 1920-х годов его семья перебралась в Москву и поселилась возле парка Сокольники – одном из самых спортивных районов, в котором выросли будущие звезды советского футбола, хоккея и тенниса. Кстати, теннисный корт в этом месте появился еще в 1890 году.

Августина в семье называли на старофранцузский манер Гуго, что означает сердце, душа. И это имя закрепилось за ним на долгие годы.

Его родители быстро поняли, что сын рожден для спорта. Он великолепно играл в баскетбол, волейбол, городки, занимался гимнастикой и акробатикой и везде имел хорошие результаты. А по настольному теннису даже стал чемпионом Москвы.

Однако наибольших успехов он достиг в большом теннисе, ставшем в Москве весьма популярным в 1930-е годы после того, как в советской столице возникла теннисная школа, возглавляемая знаменитейшим французским теннисистом Анри Коше.

На Гуго Вельца и его своеобразную манеру игры француз сразу обратил внимание. Молодой москвич, играя у сетки, совершал прямо-таки цирковые трюки – полеты «рыбкой», падения и кувырки. Играя с ним, Коше не раз зажимал ракетку под мышкой и аплодировал своему неистовому ученику.

Очень скоро Вельц стал одним из самых популярных игроков в стране. По мнению ветеранов спорта, он мог бы достичь большего, но в 1941 году Гуго угодил под сталинский каток. Кто-то донес, что он якобы нелестно о ком-то высказался. Кроме того, одной из причин ареста послужило опасное в годы войны немецкое происхождение. Как бы то ни было, но чемпион получил срок 15 лет лагерей и был отправлен на строительство автодороги в Коми АССР.

Квартирный вопрос подневольного спортсмена

Гуго Вельц как-то признался, что спорт помог ему выжить в неволе, поскольку из 2000 человек, отправленных этапом на строительство автодороги, до конца дошли только 400. В каждом лагере имелась культурно-воспитательная часть (КВЧ), отвечающая за перековку заключенных. И лагеря соревновались между собой – у кого КВЧ круче. Поэтому начальство считало большой удачей, если к ним попадали известные спортсмены, и освобождало их от общих, подчас смертельно опасных работ, чтобы они смогли показать высший класс на межлагерных соревнованиях.

И все же Вельц семь лет провел в северных лагерях, а затем его оставили в Коми АССР на поселении. Так он оказался в Сыктывкаре, где создал команду по хоккею с мячом, стал не только ее тренером, но и игроком, и она сумела успешно выступить на Первенстве России.

Но все же главную удачу подневольный спортсмен словил на теннисном корте, действовавшем в Кировском парке с 1938 года. Команда, созданная Августином Августиновичем, быстро набирала обороты, но Вельц вскоре вынужден был покинуть столицу Коми и переехать в Ухту. Причиной тому стал жилищный вопрос. К нему приехала семья, а он жил в общежитии. В «Жемчужине Севера» ему пообещали квартиру, но, увы, обманули – дали всего лишь комнату в спортзале.

Тогда Августин Августинович перебрался с семьей в Северодонецк, где квартиру ему все-таки дали и назначили детским тренером, но через полгода он вернулся в Ухту. Дело в том, что в Северодонецке не было вузов, а это значит, что перспективная молодежь после школы покидала родной город, чтобы продолжить образование в Киеве, Харькове или Одессе. А честолюбивому Вельцу хотелось готовить мастеров высокого класса.

В 1962 году Августин Августинович вывез ухтинскую команду на соревнования в Москву, где про него еще не забыли. Особенно теплой была встреча со старым другом, известным спортивным комментатором Николаем Озеровым, который в годы юности увлекался большим теннисом и был по этому виду спорта чемпионом Москвы среди мальчиков.

Но, главное, в советской столице Вельца и игру его команды увидел председатель федерации тенниса Казахской ССР Шота Тучашвили и пригласил тренера в Алма-Ату. Вельц согласился с условием, что ему предоставят жилплощадь. В столице Казахстана квартиру ему дали, но тоже с условием – он должен сам сыграть на Спартакиаде народов СССР в 1963 году. Условие 49-летний Вельц выполнил – в Москве он сумел обыграть молодых спортсменов и вывести в первые ряды команду Казахстана.

Так Августин Вельц стал основоположником казахстанского тенниса, в его честь в Алма-Ате проводятся международные турниры. В Республике Коми про него, увы, забыли.

Спорт вместо Фемиды

Почти одновременно с большим теннисом в Сыктывкаре начал бурно развиваться его младший брат – пинг-понг. Появился этот вид спорта в Англии во второй половине XIX века и обязан своим рождением дождливому британскому климату – из-за обильных осадков матчи по большому теннису приходилось переносить в помещения.

Коми республика также не избалована пригодной для большого тенниса погодой, а значит, самой природой установлено проводить соревнования не столько на кортах, сколько на теннисных столах. Но зарождение пинг-понга в столице Коми произошло не от его старшего брата, а самостоятельно и благодаря такой яркой личности, как Александр Романович Несанелис. Друзья и знакомые называли его просто и ласково – Романыч.

Он родился в Литве в 1923 году, а в Коми крае, как и Вельц, оказался не по своей воле. Его отец в 1940 году угодил под молох репрессий и был выслан в Воркуту. Как признался автору этих строк сын Романыча Дмитрий Несанелис, ссылка, как это ни парадоксально, спасла их семье жизнь. Несанелисы – литовские евреи, а потому, проживи они на родине хотя бы еще год, оккупировавшие Литву нацисты их бы непременно уничтожили в газовой камере.

В конце 1940-х годов Несанелисы перебрались в Сыктывкар. Александр Романович к тому времени знал несколько языков, играл на фортепиано и собирался стать юристом. Но начал преподавать теорию физкультуры и вести тренировки в педучилище № 1, а также организовал при Дворце пионеров секцию настольного тенниса. Работа его так увлекла, что вместо того, чтобы служить Фемиде, он стал профессиональным и даже легендарным тренером и спортсменом.

Пинг-понгом Несанелис увлекся еще в Литве, где этот вид спорта весьма популярен. Но вершины Романыч достиг в Сыктывкаре, став пятикратным чемпионом республики по настольному теннису. Мало того, он был судьей чемпионатов страны, международных турниров, а один раз даже судил первенство Европы по этому виду спорта.

В отличие от Августина Вельца, Романыча в Коми не забыли. Долгие годы в Сыктывкаре проходил Открытый республиканский турнир по настольному теннису памяти Александра Несанелиса.

Броски всероссийского масштаба

Другим направлением спортивной деятельности Романыча стал баскетбол. Эта игра из далекой Америки, где она оформилась на рубеже XIX и XX веков, достигла Коми края в 1921 году, когда появились женские команды в Усть-Сысольске, Визинге, Нювчиме и Усть-Цильме. Через семь лет в эту игру заиграли мужчины, и накануне войны в Коми АССР имелось 26 баскетбольных команд.

После войны баскетбол в Коми возродился практически сразу – уже в 1947 году в Сыктывкаре прошло городское первенство команд среди добровольных спортивных обществ. Александр Несанелис, тренировавший команду педучилища № 1 и возглавивший отделение баскетбола в детской спортивной школе, а также много лет руководивший Федерацией баскетбола Коми АССР, стал катализатором этого процесса.

За успехами на республиканских соревнованиях последовали победы более крупного масштаба. В 1961 году юные баскетболисты Сыктывкара вышли в финал Всероссийских пионерских игр. А команда педучилища № 1 несколько раз становилась победительницей чемпионата Министерства просвещения РСФСР.

P.S.

Дети и воспитанники Романыча

Сын легендарного тренера стал известным ученым, но баскетбол не забыл

Однажды, в 1966 году, на республиканских соревнованиях по баскетболу Романыч приметил высокую старшеклассницу Нелли Бильмайер. Ее родители, этнические немцы, как и отец Несанелиса, были репрессированы и оказались в Воркуте. Александр Романович опытным глазом определил, что это – перспективная спортсменка, и познакомил ее с государственным тренером РСФСР Константином Травиным. И уже через год она вошла в состав сборной СССР. В течение последующих 15 лет Нелли Ферябникова (эту фамилию она получила после того, как вышла замуж за московского баскетболиста Вячеслава Ферябникова) стала двукратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.

Другой воспитанник Романыча, Георгий Валик, сам стал знаменитым тренером. Тридцать пять лет он пестовал женскую баскетбольную команду «Зыряночка» (ныне «НИКА-Лузалес»), ставшую одним из спортивных брендов Республики Коми.

Не чужды спорту были и дети Александра Несанелиса – Григорий, который многие годы считался сильнейшим теннисистом республики, и Дмитрий, увлекавшийся баскетболом.

Правда, Дмитрий Несанелис более известен как ученый-этнолог, публицист и общественный деятель. Но еще в десятилетнем возрасте отец приучил его к баскетболу, показал несколько элементов игры и броски по корзине. Сам Дмитрий Александрович позже вспоминал, что в юности он часто играл с папой в баскетбол один на один и иногда даже побеждал. Хотя в точности бросков всегда проигрывал.

Игорь БОБРАКОВ.