Или Генплан, или пропал? Главе района не удалось убедить собственников участков

В селе Выль-горт после общественных слушаний его участники решили отправиться на митинг протеста.

Напомним, что в окрестностях райцентра, на бывших землях сельхозкооператива «Сыктывкарский», пайщики получили разрешение на строительство жилья. Однако в связи с отменой в 2017 году Генерального плана села Выльгорт выделенные под застройку участки оказались за чертой поселения. Кроме того, возникло новое препятствие: после наводнения в Иркутской области Москва запретила менять границы населенных пунктов до тех пор, пока не будут установлены «границы подтопления».



Сельские активисты считают, что предстоящее уточнение «границ подтопления» — это лишь повод, чтобы не давать хозяевам участков разрешения на строительство. Они требуют проверить деятельность администрации по принятию и отмене Генплана Выльгорта и наказать виновных.

В минувший вторник в Выльгорте состоялись общественные слушания по проекту Генплана села. Но по сути слушания превратились в собрание собственников земельных участков, которые хотели получить ответы на все волнующие их вопросы. Глава района Любовь Доронина в течение двух часов пыталась убедить собравшихся, что в настоящее время есть только один выход из создавшегося положения: утвердить представленный администрацией Генплан, а потом постепенно вносить в него изменения по каждому спорному объекту.

В ходе бурных прений выяснилось, что такие «уточнения» могут тянуться до 2025 года, что никак не устраивает разгневанных собственников участков. Вывод они сделали такой: их участки вновь оказались за пределами населенного пункта, поэтому надо митинговать. В администрацию уже подана заявка на проведение в воскресенье, 1 марта, акции протеста против нарушения прав собственников земельных участков.