Именем Герасимова назовут одну из вершин Полярного Урала

В канун Нового года закончился прием заявок на гранты главы Коми в области развития культуры. В номинации «Молодежная инициатива» есть и необычный проект — «Пик Герасимова».

Историко-культурная экспедиция на Полярный Урал выдвинута на соискание молодежным объединением Центра детско-юношеского спорта и туризма Коми и волонтерами. Идея экспедиции — назвать безымянную горную вершину в честь Н. Герасимова – геолога, путешественника, общественного и государственного деятеля РК, скоропостижно скончавшегося в 2018 году.

Николай Герасимов был не только заместителем главы РК, но и альпинистом, совершившим восхождения на несколько вершин мирового уровня: Мак-Кинли, Аконкагуа, Килиманджаро.

Вершина для имянаречения выбрана в Малом Пайпудынском хребте Полярного Урала, где геолог Н. Герасимов отработал в экспедициях более десяти лет. Это территория Воркуты — города, с которым были связаны долгие годы его жизни.

Инициативу волонтеров-альпинистов комментирует инструктор-методист Центра детско-юношеского спорта и туризма РК Сергей Журавлев:

— За минувшие 170 лет на карте Полярного Урала появились имена московских, уральских, петербуржских геологов и географов, но пока еще нет ни одного имени представителя Республики Коми. После совершения восхождения, установки на вершине памятного знака волонтеры-альпинисты намерены провести законодательную инициативу, чтобы имя Н. Герасимова было увековечено на всех картах России.

Территорию Коми на востоке ограничивают три горные страны — Полярный, Приполярный и Северный Урал, где более 800 вершин-тысячников не имеют собственных имен, а лишь высотные отметки – безликие номера. Это значит, что молодежная инициатива имеет реальное продолжение, способное привлечь к западным склонам Урала любителей восхождений из других регионов России.