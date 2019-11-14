Иногда лучше жевать, чем говорить

Молчание — золото

В 2020 году сотовая связь в России может подорожать минимум на 10%.

Но большинство россиян чувствуют, что расходы на нее увеличиваются уже сейчас, показал проведенный в сентябре опрос абонентов.

Эксперты объясняют это, в частности, ростом архивных тарифов на 30-40%. Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году.

Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.