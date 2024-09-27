4 октября приполярный город отметит свое 70-летие. Вероятно, это будет один из самых печальных юбилеев за всю историю Инты.



При советской власти Инта развивалась бурными темпами. Здесь было шесть угольных шахт, горнякам платили хорошую зарплату. За «длинным рублем» сюда приезжали люди со всех уголков Советского Союза и довольно быстро получали благоустроенное жилье – город рос на глазах.

На пике роста в Инте проживало около 60 тысяч человек. Но за последние 30 лет город деградировал – сегодня здесь осталось всего 19 тысяч жителей.

Шахты давно закрыты, работы практически нет. Все, кто мог, уехали. Остались в основном люди пожилого возраста и те, кто живут здесь от безысходности. Интинские квартиры продают по бросовой цене – денег от их продажи не хватит даже на билет, не говоря уже об обустройстве на новом месте. При этом тарифы на услуги ЖКХ зашкаливают, а цены на продукты в магазинах выше, чем в среднем по республике.

Даже вездесущие торговые сети, такие как «Магнит» и «Пятерочка», обходят Инту стороной, как зачумленную. «Сетевики» утверждают, что бизнес тут нерентабелен: и людей мало, и денег.

Власти республики, похоже, боятся «интинской темы»: непонятно, что делать с этим «обломком» советской цивилизации. По-хорошему, город надо закрывать, а его обитателей переселять. Но и на это нужны огромные средства. Между тем очередь по программе переселения северян практически не двигается.

При этом все последние губернаторы, начиная с Вячеслава Гайзера (кстати, уроженца Инты), затем Сергея Гапликова и заканчивая Владимиром Уйбой, периодически делают оптимистические заявления о будущем моногорода. Однако это лишь обещания.

Ты помнишь, как все начиналось?

Месторождение угля в районе Инты было обнаружено еще в 1912 году. Но осваивать его начали только в 30-е годы.

В декабре 1931 года небольшой отряд заключенных «Ухтпечлага». В 1932 году участники отряда построили на высоком берегу реки Большая Инта временные землянки с нарами в два яруса.

В 1937 году лагпункт (или Интинская командировка), входивший в систему «Ухтпечлага», стал называться «Рудник Большая Инта». Заключенные работали в тяжелейших условиях.

В 1940 году началось промышленное освоение Интинского угольного месторождения в районе реки Большая Инта, являющегося частью Печорского угольного бассейна. Тогда же образован поселок Инта.

С 25 ноября 1942 года поселение рудника Большая Инта — населенный пункт Инта Косьювомского сельсовета Кожвинского района был преобразован в поселок городского типа. Первые четыре года Интастрой занимался разведкой новых угольных месторождений, строительством шахт, а также создал энергетическую и ремонтно-механическую базу. Изначально шахты и железную дорогу строили заключенные лагерей ГУЛАГа (Интинского и Минерального ИТЛ). В Минеральном ИТЛ содержалось единовременно до 34,5 тыс. заключенных. Добыча угля началась в 1943 году, и в том же году первый состав с интинским углем был отправлен в осажденный Ленинград.

Старый и Новый

Историческая часть Инты (Старый город) построена в середине XX века и представлена двухэтажными деревянными домами. В глаза бросаются сталинский ампир с колоннадами, арками и лепниной и водонапорная башня. Строительство башни, главной достопримечательности Инты, длилось с 1953 по 1954 годы. Архитектором башни стал политзаключенный Артур Тамвелиус.

За Старым городом располагается остров, на котором организован парк отдыха. Доступ пешеходов на остров осуществляется главным образом через подвесной мост.

Кирпичные дома и большая часть населения сконцентрированы в другой части города, в т. н. Новом городе.

Роковое решение

Власти Коми, обещавшие сохранить в Инте хотя бы одну угольную шахту, по сути предали город. 2 июля 2018 года совет директоров АО «Интауголь», градообразующего предприятия города, принял решение о ликвидации предприятия из-за убыточности.

В городе остались хлебозавод, цех по переработке оленины и молокозавод. Неподалеку от Инты находятся крупные залежи марганцевой руды, но поиски инвесторов для ее освоения пока не увенчались успехом.

Постскриптум

С ненецкого слово «инта» переводится как «место, обильное водой». И действительно, здесь протекает одноименная река с несколькими притоками, маленькими озерами и болотцами. Существенная часть Интинского района — это охраняемый национальный парк, входящий в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Места здесь горные и очень красивые.