Прошлым летом инвалид второй группы из деревни Вертеп Федор Вокуев с дочерью поехал на квадроцикле порыбачить с удочками на Печору. И попал под раздачу: оказалось, он нарушил пункт 4 статьи 65 Водного кодекса РФ – заехал в водоохранную зону. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Пенсионер попытался оспорить столь обременительное для него наказание. Ведь никаких знаков на берегу он не встретил. Однако Вокуева не захотели услышать. В ходе разговора с инспекторами те шутливо пояснили, что выполняют важное задание: наполняют государственный бюджет.

Оказывается, инспекторы, оштрафовавшие инвалида, вовсе не шутили: теперь наказание ждет не только рыбаков, которые приезжают на берег реки, но и многих жителей, живущих на правом берегу Ижмы. Тех, которые ежедневно ездят на работу в райцентр, могут ежедневно же и штрафовать, поскольку они оказываются в той самой водоохранной зоне, которая по новым правилам определена в двести метров.

Такие попытки уже были, но владельцы автомобилей возмутились, и «защитники природы» в лице рыбинспекторов ограничились предупреждением и угрозами наказания в будущем. Поскольку ездят на работу в Ижму многие, то разовый сбор с нарушителей мог бы быть весьма весомым. Однако нарушители «стали качать права», пригрозили обращением в прокуратуру и в суды.

К счастью, пока дело до суда не дошло, но такой поворот событий вполне возможен. Дело в том, что закон хоть и принят, но применяться вряд ли может – так считают «нарушители». Для того, чтобы обвинить водителя автомобиля, приехавшего к переправе через реку, надо, чтобы были соблюдены некоторые условия. Во-первых, должны быть таблички, информирующие об охранной зоне, во-вторых, должна быть организована спецстоянка-площадка, на которой разрешено ставить машины. Это должна сделать администрация населенного пункта, и уже после этого можно наказывать за нарушение установленных правил.

Ведь если вдруг взять и начать штрафовать тех владельцев техники, кто оказался на территории ближе двухсот метров от реки, можно наломать дров. Дело в том, что многие деревни, возникшие в далеком прошлом, зачастую располагаются ближе этих пресловутых 200 метров от воды. Это Кипиево, Няшабож, Картаель, Том, ряд других. Есть дворы, которые и вовсе находятся чуть ли не на самом берегу. И в этих дворах имеется различная техника. Как теперь с ней поступать? Штрафовать владельцев? Или отселять, то есть сгонять с родной земли? Так ведь и до смертоубийства можно дойти…

Можно, конечно, пойти другим путем: вкопать вдоль реки столбы и натянуть колючую проволоку на расстоянии 200 метров от воды. Тогда точно никто из владельцев техники к воде не подойдет. А можно цивилизованно провести работу с населением, установить таблички, сделать площадки для стоянок. И тогда нарушений не будет. А чтобы это произошло, должна поработать администрация района и та же рыбинспекция.

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета РК, с. Ижма.