Из Национальной библиотеки вынесут 2 миллиона книг

Зданию главного книго-хранилища республики уже 60 лет, и за это время оно ни разу капитально не ремонтировалось.



Вопрос о ремонте и, главное, средствах на него неоднократно поднимался на заседаниях Попечительского совета библиотеки, в Министерстве культуры и в Госсовете при рассмотрении бюджета отрасли на очередной год. Проектно-сметная документация, подготовленная еще в 2006 году, устарела, и на ее актуализацию тоже нужны были деньги. Теперь решено, что долгожданный ремонт начнется в октябре этого года.

14 января на заседании Попечительского совета директор Национальной библиотеки Ольга Мифтахова рассказала, что учреждение ждет «полная эвакуация».

– Мы, конечно, готовимся к этому событию, чтобы достойно пережить временные трудности. Для работы библиотеки будут предоставлены семь площадок, где по-прежнему можно будет взять книги. Закрытие библиотеки на ремонт не должно отразиться на читателях, – сказала Ольга Рудольфовна.

По словам директора, в 2018 году в Национальной библиотеке побывало более 24 тысяч посетителей (на 3 тысячи больше, чем в

2017-м). В день библиотеку посещают более 600 читателей разных возрастов. Если разделить весь книжный фонд библиотеки (2 миллиона 355 тысяч единиц хранения) на количество жителей республики, то на каждого, включая младенцев, придется по три книжки!

В ходе заседания обсуждался также вопрос о новом председателе Попечительского совета. Напомним, что до своей смерти 2 ноября прошлого года его возглавлял Николай Герасимов. Члены совета, в который сегодня входят 15 человек, решили, что до юбилейного заседания в 2020 году, когда совету исполнится 25 лет, это место останется вакантным. Руководить советом в должности заместителя будет вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева.