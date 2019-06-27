Из огня да в полымя: колледж едва не сгорел, а теперь ему грозит реорганизация

Днем 26 июня в Сыктывкаре загорелось здание индустриального колледжа. Огонь в течение часа тушили 12 пожарных машин. Учащиеся и преподаватели эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. В результате сгорела крыша учебного заведения. Общая площадь поврежденной кровли – свыше 2 тысяч кв. метров. Сумма ущерба пока не определена.

А всего за два дня до пожара «Трибуну» посетила делегация учащихся и преподавателей Сыктывкарского индустриального колледжа. Они подготовили обращение (163 подписи) к главе республики Сергею Гапликову, где выражают тревогу по поводу планов Минобраза РК. Речь идет о слиянии трех учебных заведений: индустриального колледжа и двух политехнических техникумов – Сыктывкарского и Княжпогостского.

О предстоящем слиянии стало известно из пояснительной записки к проекту, размещенному на интернет-портале pravo.rkomi. Там же указывалось, что идет общественное обсуждение проекта.

Этот вопрос рассматривался специальной комиссией Министерства образования, и 18 июня принято решение о реорганизации Сыктывкарского политехнического техникума в форме присоединения к нему индустриального колледжа и техникума в Емве.

Однако коллектив преподавателей, учащиеся колледжа и их родители выступают против реорганизации.

В письме, адресованном губернатору, сказано, что целесообразности подобной реорганизации нет, так как профессиональная образовательная организация, к которой планируют присоединить колледж, имеет совершенно другой учебный профиль. Сыктывкарский индустриальный колледж — единственное образовательное учреждение, которое почти 65 лет готовит рабочих и специалистов только для строительной отрасли. Его партнерами являются десятки строительных организаций, в которых учащиеся проходят практику, а потом и трудятся.

В проекте реорганизации сказано, что учебные учреждения относятся к одному типу и находятся на одной территории, однако это не так. При чем здесь техникум в Емве? – вопрошают авторы письма.

Реорганизация, говорится в письме, приведет к тому, что снизится прием на некоторые специальности, а в целом — к понижению качества обучения.

В Минобразе Коми считают иначе. В комментариях ведомства, опубликованных БНК, утверждается, что «разные профили подготовки не станут проблемой». После присоединения ссуз будет готовить разных специалистов – «от поваров до мастеров сухого строительства». Цифры приема учащихся не снизятся, не произойдет и сокращения штатов преподавателей, заверяют чиновники.