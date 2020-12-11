10 декабря Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были освобождены из ливийской тюрьмы, где провели более полутора лет.

Напомним, что в сентябре с.г. Максим Шугалей заочно поучаствовал в выборах в Госсовет Коми от партии «Родина» и получил депутатский мандат.

Как сообщает «КоммерсантЪ», социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан выполняли в Ливии работу для Фонда защиты национальных ценностей и были задержаны в мае 2019 года по обвинению в попытке повлиять на планировавшиеся в стране выборы. В Москве эти обвинения отрицали.

Вопрос об освобождении россиян был постоянной темой переговоров российских дипломатов с ливийскими политиками.

Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, деятельность которой, как указано на ее сайте, направлена на защиту национальных интересов России, свободы слова и представителей СМИ по всему миру. «Новая газета» и журналисты издания «Проект» связывают одного из основателей фонда — Петра Бычкова — с бизнесменом Евгением Пригожиным. Глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич фигурирует в санкционном списке США: в Вашингтоне утверждают, что у него есть связи с так называемой фабрикой троллей — российской структурой, занимающейся дезинформацией.

О дальнейших планах Максима Шугалея не сообщается. Появится ли депутат Госсовета когда-нибудь в Коми, где он ни разу не был, пока неизвестно.