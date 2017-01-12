Избирком Коми отказал общественникам по формальным причинам

Январь 13, 2017 - Актуально

референдумЗаседание избирательной комиссии РК 10 января вынесло решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению республиканского референдума по вопросу слияния региональных Министерства промышленности, транспорта и энергетики и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Причиной стали неточности в предоставленных документах.

 

Как пояснил «КомиОнлайну» председатель Избиркома Дмитрий Митюшев, причиной для отказа стала «разноголосица» в предоставленных общественниками документах (не было точной формулировки, где и какого масштаба планируется провести референдум). Эти ошибки нарушали федеральное законодательство.

«Сегодня пакет мы передали представителю инициативной группы, состоящей из 20 человек. Они могут исправить неточности и вновь обратиться к нам», — заверил Д. Митюшев.



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