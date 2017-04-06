Ижма испытала воздушный удар

В конце прошлой недели в нескольких районах Коми «похозяйничал» сильный ветер, местами шквалистый. Так, в прилузском селе Объячево стихия снесла шифер с крыши здания сельсовета. А в селе Ижма под напором ветра ломались деревья, одно из строений лишилось кровли, была повреждена линия электропередачи.



— Как и было обещано синоптиками, в прошлое воскресенье в райцентре с утра уже разбушевался шквалистый ветер силой до 20 метров в секунду, — рассказывает ижемец Роман Уляшев. — Сельчане не на шутку перепугались. На одной из улиц села стихия разломала полностью крышу кирпичного здания. Строение располагается на открытой местности, на берегу, где речка Куча впадает в Ижму. Крыша здания была покрыта металлическим сайдингом. Ураганный ветер буквально «разобрал» кровлю по кускам. Была повреждена и электролиния. По счастливой случайности в момент происшествия рядом не оказалось людей. В среду бригада работников принялась за ремонт крыши.

Еще в советское время на протяжении многих лет в этом здании размещался мебельный цех. После его закрытия добротное кирпичное строение выкупил местный предприниматель. Сначала строение сдавалось в аренду под складские помещения компании «Оптовик», где жители района затаривались продуктами. Затем помещение арендовал под склад стройматериалов предприниматель Роман Уляшев. Последние три года здание площадью почти 500 квадратных метров пустовало.

От стихии пострадали и частные домовладения райцентра. В лесном массиве близ села были повалены деревья. Порывистый ветер без света оставил жилые дома в зареченских поселениях Ижемского района.

Наталья КОЛОДИНОВА.