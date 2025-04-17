К счастью, патроны кончились (Криминал от 18 апреля)

Сыктывкарец стрелял в инспектора по вопросам миграции.

Достав газовый пистолет, дебошир дважды выстрелил инспектору в лицо, а затем хотел произвести еще несколько выстрелов, но, к счастью для потерпевшего, в газовом пистолете закончились патроны. Дебошир, однако, не успокоился, а стал угрожать инспектору ножом, выкрикивая в его адрес оскорбления. Инспектор получил химический ожог глаз. Преступник заключен под стражу сроком на 2 месяца. Меру наказания определит суд.

За двенадцать печенюшек

32-летний житель Печоры осужден на пять лет лишения свободы.

Мужчина заказал через интернет пачку печенья с наркотическим веществом и договорился об отправке заказа по почте. Кроме того, готовясь к своему дню рождения, он также оплатил в интернете покупку наркотического средства гашиш и получил сведения о координатах тайника. Забрать оттуда наркотик печорец не смог – при получении посылки на почте был задержан сотрудниками полиции. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Против лома нет приема

В Эжве полицейские раскрыли серию краж из гаражей.

Задержанный полицией ранее судимый 33-летний сыктывкарец признался, что заранее выбирал гараж с ненадежными замками. Используя лом, он взламывал запорный механизм и похищал дорогостоящее имущество. Украденное сдавал в металлолом, а полученные средства тратил на продукты и алкоголь.

Дебошир с пластмассовым ножиком

Житель Коми вел себя агрессивно на борту рейса из Москвы в Благовещенск.

По информации с борта самолета, мужчина выражался нецензурной бранью и угрожал другим пассажирам пластиковым ножом. В аэропорту Благовещенска 39-летнего нарушителя общественного порядка встретили сотрудники транспортной полиции. Агрессивного пассажира доставили в дежурную часть транспортной полиции. Нарушитель арестован на 10 суток.

Потеряли больше, чем украли

Двое жителей Прилузья похитили 159 кг проводов и вывезли их в Кировскую область.

Мужчины подъехали к складскому помещению «Южных электрических сетей» на автомобиле, забрали провода, вывезли похищенное в Кировскую область и сдали в металлолом. Ущерб организации составил 50 тысяч рублей. С учетом смягчающих обстоятельств суд прекратил уголовное дело, назначив каждому воришке судебный штраф на сумму 20 тыс. рублей. Автомобиль и прицеп, которые использовались при хищении, суд конфисковал и обратил в собственность государства.

Смерть под плитой

За гибель девочки при падении мемориальной плиты осудили главу прилузского села.

Алексей Плехов признан виновным по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Напомним, памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, был установлен деревне Архиповка в июле 2021 года и принят на баланс сельского поселения. При установке мемориальных плит высотой 1,4 метра глава поселения не предпринял мер по их надежному закреплению. В результате одна из плит упала на 7-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года принудительных работ.