Кадровая чехарда в Коми (Блиц от 30 декабря)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Лисов неожиданно ушел в отставку.

Господин Лисов занимал эту хлопотную должность всего 4,5 месяца. Тогда как его предшественник – Игорь Кузьмичев – продержался в этом кресле менее двух лет. Исполняющим обязанности руководителя ведомства уже назначен Николай Еланцев.

Имена в скорбном списке

На Украине в ходе СВО погибли еще два уроженца Коми.

23 декабря от реактивного снаряда погиб рядовой Алексей Кузьмич, 2000 г.р. Алексей родился и вырос в Сыктывкаре, мечтал служить в ВС РФ и после срочной службы остался по контракту. В зону СВО отправился в составе одной из первых групп. 28 декабря пришла еще одна горькая весть: погиб интинец Никита Бонь. Он награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

На памятник Сармату

Ветераны боевых действий из Коми ведут сбор средств на памятник псу-герою.

Об этом сообщил хозяин собаки, ветеран патрульно-постовой службы Андрей Мухин. Напомним, что пес Сармат подорвался на мине в ходе спецоперации на Украине недалеко от г. Изюм и был похоронен с воинскими почестями. Памятник хотят установить около школы в п. Первомайский Сысольского района. А. Мухин завел нового питомца – пса Черкеса – и собирается с ним вновь отправиться в зону проведения СВО в мае будущего года.

Заплати и спи спокойно

Жители Коми оплатили 80 процентов начисленных налогов.

В денежном выражении это более 1,5 миллиарда рублей. Так как срок уплаты налогов за 2021 год (1 декабря) уже прошел, граждане, не оплатившие налоги, рискуют встретить Новый год в статусе должников.

«Тушим» пожары деньгами

Коми получит от федералов 693,4 млн на тушение лесных пожаров.

Это средства из резервного фонда Правительства РФ для погашения кредиторской задолженности, сложившейся из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров в 2022 году. Деньги пойдут на оплату задолженности Комиавиатрансу и регионам, которые выделяли специалистов для ликвидации лесных пожаров в Коми.

Все оттенки моды

Институт цвета WGSN & Coloro выбрал ключевые оттенки, которые станут трендовыми в 2023 году.

«Цифровая лаванда» (Digital Lavender) представляет собой светлый оттенок лилового. Особенно актуален этот цвет будет в сезоне весна/лето-2023. Он станет олицетворением психического и физического здоровья, а также выразит стремление к цифровому эскапизму. Кроме того, в моду вернутся некоторые насыщенные цвета, в которых появляются новые формы для самовыражения: сочный красный, спокойный синий, солнечные часы, вердигри (зелено-серый).

Убыль – 3333 человека

Комистат опубликовал данные по демографии за 10 месяцев этого года.

По данным Комистата, за 10 месяцев 2022 года в республике родились 5402 ребенка, а умерло 8735 человек. В целом убыль составила 3333 человека, что на 1184 человека меньше, чем за январь-октябрь прошлого года (4517 человек). В городской местности естественная убыль значительно выше, чем в сельской. Из республики уехали 12,4 тысячи человек, приехали – 8,7 тысячи. За границу переселились 1860 человек (за тот же период прошлого года – только 872 человека), из-за рубежа приехали 2122 человека (в 2021-м – 2217). Миграционный обмен происходил в основном с Украиной и Азербайджаном (35% и 19% всего миграционного обмена со странами СНГ).

100 тысяч – за укус ребенка

Семье покусанной собакой пятилетней девочки присудили 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел минувшим летом в Койгородском районе. Ребенок играл на детской площадке, когда к ней подбежал пес и укусил за щеку. Оказалось, что собака не бездомная, а хозяйская: животное было на самовыгуле. Прокурор района обратился в суд. Суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с владелицы собаки в пользу девочки компенсацию морального вреда.

«Зеленые» крыши и «умное освещение»

В России начнут массово озеленять крыши и строить экопарковки.

При благоустройстве российских городов власти запланировали использовать экологичные технологии, сообщают «Известия». Такой пункт есть в проекте плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В современной урбанистике «умное» освещение, экопарковки или «зеленые» кровли – это важные составляющие городской ткани. Такие решения позволят сэкономить электроэнергию, а следовательно, бюджетные средства. «Зеленые» кровли способны уменьшить теплопотери здания зимой до 35%. Отличная возможность экономить на общедомовых ЖКУ.

Горький сыр ко Дню Победы

Ко Дню Победы на новой сыроварне планируют выпустить новый вид сыра – «Георгиевский».

22 декабря в поселке Поляна Сосногорского района предприниматель Оксана Кудрявцева открыла цех по производству сыров. В реализацию проекта вложено порядка 7 млн рублей, большая часть из которых – средства гранта «Семейная ферма». В сыроварне планируют ежемесячно выпускать около тонны сыров 13-ти видов. А к 9 Мая хозяйка намерена также создать сыр «Георгиевский». Так зовут ее сына, а кроме того, «немножко горьковатый вкус сыра будет напоминать о победе нашей страны», – говорит предпринимательница.

На год раньше срока

С 28 декабря официально открыта дорога Усинск – Нарьян-Мар.

Согласно условиям контракта, срок завершения строительства дороги был установлен на конец 2023 года, но объект удалось построить с опережением почти на год. Старт колонне дали губернатор НАО Юрий Бездудный и прибывший в регион накануне с рабочей поездкой министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Коми, напомним, совместно с НАО реализуется мегапроект строительства железной дороги от Сосногорска до порта Индига в НАО, в планах также строительство моста через реку Печора.