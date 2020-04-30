Как бы отсюда свалить… Республика стала самым неинтересным по части жизненных перспектив регионом России

С 2017 по 2019 годы население Коми уменьшилось на 3,5 процента. По этому ключевому показателю регион занял 83 место среди субъектов России.



Согласно исследованиям экспертного агентства РИА Рейтинг, хуже обстоят дела только в Еврейской автономной области (минус 3,6 процента) и Магаданской области (минус 3,7 процента).

За последние три года численность населения выросла в 24 регионах. Самый большой прирост зафиксирован в Ингушетии (плюс 5,5 процента), Севастополе (4,8) и Ленинградской области (4,7). Чуть отстала от тройки лидеров Чечня (4,5).

За исследуемый период за пределы Коми выехало 26,5 тысячи человек. Миграционный отток был выше только в Омской области, откуда уехало 34,1 тысячи. Но если сопоставить приведенные цифры с общим количеством жителей – в Омской области проживает порядка 1 миллиона 925 тысяч человек, а в Коми – 820,5 (данные на 1 января 2020 года), – то очевидно, что «чемоданные настроения» в Коми – значительно сильнее. В этом статистическом разрезе Коми – самый худший регион в стране. Если говорить прямо – самый неинтересный по части жизненных перспектив.

Чуть лучше обстоят дела с естественным приростом-убылью населения. Коми по этому показателю также в минусе, но небольшом. Естественная убыль населения за те же три года составила лишь 3,5 тысячи человек. Для сравнения: в упомянутых лидерах по росту населения Севастополе и Ленинградской области этот показатель составил соответственно минус 3,6 и 28,4 тысячи человек.

В лидерах по естественному приросту населения с заметным отрывом от остальных Дагестан (98,9 тысячи) и Чечня (68,5), там реально наблюдается фантастический демографический взрыв, на третьем месте – многомиллионная Москва со скромным естественным ростом населения за три года на 41,6 тысячи человек.

Сергей МОРОХИН.