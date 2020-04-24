Ежегодно в последнее воскресенье апреля отмечается Всемирный день породненных городов.

Сегодня, когда Россия вновь оказалась в международной изоляции, многие уже забыли, что такое «породнение городов». Между тем именно Сыктывкар стал одним из первых городов СССР, кто наладил гуманитарные мосты с Америкой.

А начиналось все хорошо, празднично. В конце 80-х годов первую делегацию из американского штата Мэн в аэропорту столицы Коми встречали сотни людей с красочными плакатами…

Попали в коммунизм!

Здесь следует сделать небольшое пояснение. В Советском Союзе в 80-е годы общественной организацией, занимавшейся налаживанием международных связей так сказать на бытовом уровне, был Советский фонд мира (впоследствии преобразован в Российский фонд мира). Через его отделение в Коми и строилась вся работа с американцами, благо к тому времени у фонда был накоплен солидный опыт сотрудничества с болгарским Ловечем, первым городом-побратимом Сыктывкара.

В итоге «по разнарядке» из Москвы базовым для установления побратимских связей для Сыктывкара стал практически неизвестный у нас калифорнийский городок Лос-Алтос, расположенный недалеко от Сан-Франциско. Лишь потом мы узнали, что он имеет отношение к разработке американской программы полетов на Луну, к передовым компьютерным технологиям. Именно в Лос-Алтосе Стив Джобс собрал первый в мире компьютер Apple, а в честь местной речушки Adobe названы многие программные продукты.

По воспоминаниям Александра Соколова, долгое время возглавлявшего республиканское отделение фонда мира, приезд американцев был настоящей сенсацией. На них смотрели как на инопланетян. Они, казалось, совершенно не походили на нас, даже в мелочах. Горожанам поначалу диковато было видеть на улицах иностранцев, бегающих по утрам в спортивных трусах. И куда они так спешат, а главное – зачем?

В свою очередь, американцы удивлялись тому, что в квартирах простых сыктывкарцев, в которых они останавливались, не было счетчиков учета расходования воды. Плескайся, сколько хочешь! Коммунизм!

А был и анекдотичный случай. Во время соревнований в бассейне между местными ребятами и гостями из США одному иностранцу стало плохо. Ему предложили ехать в больницу, а он уперся – буду терпеть! Дескать, родители у него небогатые, и он не хочет их расстраивать лишними расходами. Парень был шокирован, когда узнал, что денег платить не придется — медицинскую помощь ему окажут бесплатно.

Скрестить лося с крокодилом

В Сыктывкар по линии побратимских связей из-за океана приезжали разные люди. Был, например, в гостях специалист по осеменению… крокодилов.

Так совпало, что на тот момент в Коми научном центре Российской академии наук проходил международный симпозиум, посвященный лосям. Один из его организаторов, академик Михаил Рощевский (долгие годы являлся председателем Коми республиканского отделения фонда мира), пригласил американца на научную встречу: крокодил, лось… все одно – биология. Глядишь, что-то интересное для себя почерпнет.

По итогам симпозиума журналисты, естественно, поинтересовались, что в северной глубинке делает специалист по осеменению теплолюбивой рептилии. Ученые решили пошутить: мол, откроем вам страшную государственную тайну – решили скрестить лося с крокодилом, чтобы этот северный лосекрокодил мог по болотам гоняться за волками. Ноги лосиные, зубы крокодильи – чем не гроза серым хищникам?

Шутку поняли не все. Один журналист из газеты «Красное знамя» все-таки написал серьезную заметку о перспективной научной разработке. Но главный редактор, почуяв подвох, все-таки обратился к Михаилу Павловичу за разъяснениями. И в результате газета избежала конфуза.

Насоветовали…

Приезжали в Сыктывкар и американские экономисты. Именно здесь в 1991 году были проведены первые международные курсы управления и бизнеса.

Гости завидовали нашим предпринимателям. Они постоянно подчеркивали, что такой шанс, когда одна система экономики рушится, а другая только-только дает первые ростки, выпадает крайне редко. Благодаря переходной экономике и приватизации государственной собственности можно быстро нарастить капиталы.

Как показало время, американцы как в воду глядели. Примечательно, что многие из тех, кто усердно конспектировал их лекции буквально на коленке (желающих проникнуться духом западной коммерции было предостаточно), впоследствии стали успешными предпринимателями и банкирами. Может, советы американцев помогли?

Цветы от Банбана

Американцы делились опытом и по другим важным темам. Например, приезжала делегация социальных работников, занимавшихся проблемами бытового алкоголизма. Выяснив ситуацию на месте, гости затем организовали приезд на три месяца двух американских психологов, которые оказали неоценимую помощь нашим наркологическим и социальным службам.

С середины 90-х годов американцы оказывали поддержку различным социальным проектам в регионе. И речь шла не только о покупке бытовой техники, музыкальных инструментов и спортивного инвентаря. Средства шли и на улучшение жилищных условий сельских семей, взявших на попечение малолетних детей.

Были и очень трогательные моменты в отношениях. Барбара Лобнер из Лос-Алтоса рассказывала, что перед отъездом из Сыктывкара ей передали букет от руководителя Сыктывкарского авиапредприятия Николая Банбана (его имя сейчас носит одна из улиц столицы). В то время Николай Кузьмич был неизлечимо болен, и сил, чтобы прийти попрощаться с гостями, у него уже не осталось…

Не та клубничка

Хотя побратимские связи были установлены с Лос-Алтосом, но и первый визит американцев, среди которых был директор скаутского лагеря «Чевонки» Дик Томас, принес результат. Именно в 1989 году была достигнута договоренность о том, что в штат Мэн ежегодно в летнее время на два месяца будут приезжать школьники из Коми. Главная задача – погружение в языковую среду и возможность лучше узнать, как живут американские сверстники. Так сказать, начался запуск дипломатии «мягкой силы».

Американские школьники из «Чевонки» также приезжали в Коми. В одной из таких поездок они побывали в Печоро-Илычском заповеднике. Правда, не все получилось так, как задумывалось. В американском скаутском лагере в подростках развивают дисциплину, самостоятельность. В многодневных походах они сами себе готовят пищу, стирают белье. Также подростки лишены возможности пользоваться мобильной связью, в жилых корпусах отсутствует электричество, на окнах вместо стекол москитные сетки, а спать приходится на сколоченных из досок двухъярусных кроватях.

В Коми такую вольницу заморским гостям позволить не решились: а вдруг что случится? В итоге получился обычный российский детский лагерь отдыха с кормлением по расписанию.

Случались и курьезы. Как-то гостей из «Чевонки» решили угостить клубникой с дачного участка. Когда они узнали, что речь идет о продуктах не из магазина, то слегка опешили. Попробовали местное лакомство лишь из вежливости. Ну не принято у американцев что-то самостоятельно выращивать на земле, да и государство такую форму пополнения запасов не поощряет, в том числе по причине заботы о здоровье граждан.

Политические «качели»

Отношения между Россией и США всегда были переменчивыми. Сегодня – друзья, завтра – враги. Такие политические «качели», разумеется, не могли не отразиться и на американских связях Сыктывкара. В последний раз представители Коми выезжали в «Чевонки» в 2015 году. Потом пошли санкции, и, как следствие, усложнилась процедура получения виз. Да вдобавок еще и рубль обесценился фактически в два раза по отношению к американской валюте. Дороговатой стала поездка.

Сегодня неформальная квота Коми в «Чевонки» отошла ребятам из Китая. Теперь китайцы разбогатели и могут себе позволить ездить по всему миру.

В Сыктывкар представитель американского города-побратима в последний раз приезжал в 2010 году на 230-летие города, потом уже не приглашали. Мэра Лос-Алтоса Дэвида Казаса тогда больше всего удивила продукция российского автопрома, таких автомобилей раньше он просто никогда не видел. Но это и понятно, «Лады» по дорогам Калифорнии не ездят.

Сегодня о былых дружеских отношениях в Лос-Алтосе напоминает указатель у тамошней администрации с расстоянием до городов-побратимов. А еще в музее при мэрии на самом видном месте красуется утица из капа – подарок из Коми.

Сергей МОРОХИН.