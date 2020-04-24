Как назовут верблюжонка? Шокированная мать кусала малыша, а его отца выставили на продажу

В Сыктывкаре 6-летняя верблюдица Лейла родила верблюжонка. Поначалу она вела себя не как любящая мама: не кормила малыша и даже кусала его.



Как рассказала «Комиинформу» директор конного центра «Аврора» Наталья Денисова, работникам приходилось связывать Лейле ноги, чтобы она не лягала сына. Для Лейлы это были первые роды, и она долго не могла справиться с потрясением. На третий день малыш встал на ноги, и Лейла его приняла.

Отец верблюжонка – известный всем сыктывкарцам Мартин, который почти круглый год катает детвору на Стефановской площади. Недавно из-за финансовых проблем он был выставлен Центром на продажу, но пока потенциальные покупатели раздумывают, папаша живет в «Авроре». А в Сети бросили клич придумать имя для верблюжонка.