Об этом сказано в документе ведомства о методиках выделения бюджетных средств государственным программам и непрограммным направлениям работы.

В 2021 году расходы на здравоохранение могут быть сокращены на 65,7 миллиарда рублей. В 2022 году – на 71,6 миллиарда рублей.

В 2021-2022 годах может быть сокращено и бюджетное финансирование образования. В 2021 году – на 33,3 миллиарда рублей, до 355,2 миллиарда рублей, в 2022 году – на 30,7 миллиарда рублей.

Ранее Минфин РФ предложил увеличить расходы на президента и его администрацию. В 2021 году траты на работу президента России вырастут на 88,8 миллиона рублей – до 14,28 миллиарда. В 2022-м они обойдутся бюджету в 14,4 миллиарда рублей. В 2023-м – до 14,8 миллиарда.