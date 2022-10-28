Сегодня многие крупные предприятия живут по своим внутренним правилам, которые не имеют юридической силы, но за их исполнением строго следит начальство. А что будет, если пойти против системы, которую считаешь вредной и губительной?

Молчите «в тряпочку»?

В конце июля этого года руководителем деревообрабатывающей компании United Panel Group, в состав которой входят предприятия Жешартского ЛПК, Матвеем Вяткиным был подписан весьма необычный документ – приказ «Об утверждении правил поведения сотрудников в социальных сетях». Это своего рода кодекс поведения в паутине Интернета, который, похоже, совершенно не вписывается в действующую российскую Конституцию, где каждому гарантируется свобода мысли и слова.

Так вот, в приказе прямо без всяких полунамеков записано: «Запрещено критиковать компанию, ее клиентов, партнеров, сотрудников компании». Все замечания и предложения направлять исключительно в рамках переписки внутри компании в соответствующие подразделения.

Так что работникам градообразующего предприятия, которое нередко фигурирует в разного рода скандалах, связанных со сложной экологической обстановкой, начальство дало четко понять, что лучше помалкивать.

В поисках справедливости

Но совершенно не боится «отгрести проблем» сотрудница предприятия, депутат Совета городского поселения Жешарт Усть-Вымского района Татьяна Просужих, которая в судебных инстанциях добивается справедливости. Действует она не только в собственных интересах, но и всего трудового коллектива.

История удивительная, если учесть, что в условиях нынешнего дикого капитализма и весьма специфического правосудия мало кто решается «качать права». И это касается всех сфер экономики и бюджетной сферы.

В июле Татьяна Просужих обратилась в районную прокуратуру и трудовую инспекцию, поскольку посчитала, что охрана труда на предприятии работает не на должном уровне. На регулярной основе не проводился инструктаж. Как выглядит журнал по охране труда, многие уже позабыли. А ведь фанерное производство – опасное: чуть что пойдет не так, будет беда. Несчастные случаи на рабочем месте здесь не редкость. В свою очередь руководство подразделения от законных претензий только отмахивалось.

В итоге прокуратура, разобравшись на месте в ситуации, наказала руководителя отдела охраны труда в административном порядке.

Вместо благодарности…

Но вместо благодарности за бдительность и принципиальность Татьяна Просужих только нажила себе проблемы.

– За июль мне вынесли выговор и не выплатили премию, потому что я выступила против оптимизации рабочего персонала и обратила внимание на то, что продукция на складе находится в опасном положении: стопка из пачек фанеры может рухнуть в любой момент. Это и произошло в августе – упала верхняя пачка (благо, что никто не пострадал). Опять же на правомерную претензию начальство никак не отреагировало, поэтому фото «опасной» фанеры я была вынуждена выложить в Интернет.

За август Татьяну также лишили премии, основание – ее увидели с личным телефоном во время рабочей смены…

Идти до конца

Другие бы просто смирились с ситуацией: раз за телефон штрафуют – значит, дело идет к увольнению. Сегодня это, увы, обычная практика. Но Татьяна решила идти до конца и подала судебные иски на неправомерность действий начальства. Дело дошло в итоге до Верховного суда Республики Коми.

Новые судебные заседания были назначены на 13 и 17 октября, но они так и не состоялись. Руководство ЖЛПК вроде как пошло на мировую: с Татьяны Просужих решили снять выговоры и выплатить премию. Она согласилась, подписав 7 октября заявление об отказе от исков в полном объеме.

А дальше начинается самое интересное.

От ЖЛПК 10 октября была направлена кассационная жалоба в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Руководство комбината, видимо, все-таки собирается решить дело в свою пользу.

Дело принципа

Кстати, о «пользе». Если кто-то думает, что в судебных инстанциях решается вопрос о выплате солидных деньжищ, раз такое крупное даже в масштабах республики предприятие, одно из ведущих производителей фанеры в России, пытается напрячь своих юристов по полной программе, то сильно ошибается.

Речь, в частности, в упомянутой кассационной жалобе идет о премии Татьяне Просужих в размере 5 тысяч 376 рублей 76 копеек и компенсации в 10 тысяч рублей в качестве морального вреда.

Все понимают, что дело тут не в деньгах, а в том, чтобы публично наказать человека за его принципиальную позицию и желание сделать работу предприятия более безопасной и открытой.

Сергей МОРОХИН.