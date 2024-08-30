Как вернуть миллиард? Работники противопожарного ведомства Коми требуют выплатить им долги за 13 лет

Это очень плохо, когда людей обманывает или вводит в заблуждение работодатель. Особенно обидно, если речь идет не о «частной лавочке», а о крупной организации, финансируемой из бюджета.

В адрес председателя первичной профсоюзной организации работников республиканского Управления противопожарной службы и гражданской защиты (далее – Управление) Евгения Потолицына поступили коллективные обращения о невыплате заработной платы. Первые 78 человек обратились в профсоюз, понимая, что дальше ждать смысла нет.

В свою очередь Евгений Васильевич незамедлительно подготовил обращение о сложившейся ситуации в адрес президента страны Владимира Путина. Кто-то скажет, что не стоит вот так сразу «шашкой махать» и жаловаться главе государства. Но иначе бесполезно искать правду. Чиновники от пожарной службы и их кураторы из Желтого дома понимают, что ситуация сложилась тупиковая: долги погасить надо, но денег на это нет. Или они все-таки есть?

Системные нарушения

В августе 2021 года и в сентябре 2023 года в газете «Трибуна» были обнародованы факты злоупотреблений со стороны руководства Управления своими должностными полномочиями, что привело к нарушению трудовых прав и законных интересов личного состава пожарной службы.

В 2023 году Контрольно-счетная палата Республики Коми после обращения Евгения Васильевича в органы власти проверила деятельность Управления по части использования бюджетных средств на выплаты компенсационного характера в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, а также при режиме сокращенной продолжительности рабочего времени. Проверено использование средств республиканского бюджета на общую сумму 23 миллиона 780 тысяч рублей.

Главное из того, что выявили проверяющие, – гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, рядовым работникам Управления не предоставлялись.

Проверкой была охвачена лишь деятельность Управления за один год – 2017-й, хотя Евгений Потолицын настаивал на том, чтобы расширить период, начиная с 2009 года.

«Бумажные» льготы

Напомним, что еще в 2008 году Владимир Путин подписал постановление «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда». Законодательно были закреплены следующие нововведения: сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней, повышение оплаты труда – не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Все эти льготы должны были заработать с 2009 года, но в полной мере они начали реализовываться только с 2022 года.

Свои долги мы вам прощаем?

После проверки Конт-рольно-счетной палаты Коми со скрипом, не сразу, но стали происходить позитивные изменения, правда, они носили половинчатый характер. Например, Управление в 2022 году закрыло весь свой долг по предоставлению дополнительного оплачиваемого отпуска (не менее 7 календарных дней) сразу с 2009 года. Значит, деньги были, только почему их держали в «кубышке»?

Однако основной долг – за вредные и опасные условия труда – до сих пор не выплачен. Речь идет о сумме примерно в 70 миллионов рублей. И это долг только за один календарный год. Несложно посчитать, что с 2009 года набежала огромная сумма задолженности под миллиард рублей! Надо понимать, что Управление – организация многочисленная, в ней работает порядка 1400 человек. А сколько людей за 13 лет еще уволилось, так и не дождавшись положенных выплат?

Вся надежда на Путина

По словам Евгения Потолицына, несмотря на творящееся беззаконие (это доказано в том числе и выводами Контрольно-счетной палаты Коми), должностные лица, нарушающие федеральное законодательство в течение 13 лет, продолжают осуществлять свою деятельность на занимаемых ранее должностях, не понеся никакого наказания.

Также Евгений Потолицын надеется, что после обращения к Владимиру Путину ему наконец кто-то даст официальный ответ, когда все же будут погашены долги и наведен порядок в кадровой политике Управления в отношении простых работников.

Хотя какие долги? Если верить данным Росстата, задолженность по различным выплатам перед работающими гражданами из федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов на 1 августа 2024 года в Республике Коми якобы отсутствует. Зачем портить красивую статистику? У нас в регионе все здорово. А что касается противопожарного ведомства, то 13 лет ведь его работники как-то жили без положенных выплат, значит, еще столько же потерпят. Но любое терпение имеет пределы.

Сергей МОРОХИН.