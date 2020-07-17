Какие могут быть секреты? Мэрия Ухты опасается негативной реакции горожан

В Ухте возник информационный скандал, связанный с решением мэра города Магомеда Османова запретить публиковать данные о заболевших коронавирусом.

В мэрии Ухты заявили, что публикация статистики заболеваемости COVID-19 вызывает в социальных сетях неоднозначную и часто негативную реакцию, а потому глава города и решил прекратить ежедневное информирование населения о ситуации с инфекцией — об этом сообщил «Комиинформ».

Один из читателей «Трибуны» высказал мнение, что мэр Ухты ничего нового не придумал: он просто прочитал сообщение на ленте информагентства, которое опубликовало очередную «Карту распространения коронавируса в Коми на 15 июля». Такие данные публикуют главы администраций и районных ЦРБ, но делается это далеко не ежедневно. Указывалось, что по Сыктывкару местные власти не предоставляют информацию и агентство не отражает эти цифры в своем сообщении.

Наш читатель предположил, что Магомед Османов, прочитав такое сообщение, решил: коль столица республики данные о заболевших засекретила, то почему Ухта должна их раскрывать?

Корреспондент «Трибуны обратился в столичную мэрию: почему «секретятся» данные по Сыктывкару? Как нам пояснили, муниципалитет их не имеет, а получает статистические данные из Управления Роспотребнадзора по Коми. В силу якобы большой загруженности сотрудников Управления ведомство не успевает вовремя готовить такие данные. Однако в самом надзорном ведомстве, куда обратилась «Трибуна», это не подтвердили. Более того, зам. главы управления Владимир Курбанов вообще заявил, что собирать данные — это дело руководства муниципалитета.

После выяснения отношений между Управлением Роспотребнадзора и мэрией достигнут консенсус: теперь мэрия будет получать сведения ежедневно и публиковать их. Кстати, уже в четверг данные на своем сайте выложила глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Теперь, надо полагать, у мэра Ухты не будет примера, на который можно ссылаться, и он свое решение о запрете отменит…

Анатолий ПОЛЬКИН.