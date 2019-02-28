Какие продукты дорожают быстрее

За прошедшую неделю (с 19 по 25 февраля) цены на пшено выросли в среднем на 4,2%, крупу гречневую – на 2,5%, сообщает Комистат.

Больше всего цены на гречку выросли в Сыктывкаре – на 4,2%. В Воркуте эта крупа подорожала на 0,7%, в Ухте цена на гречку не изменилась. Макаронные изделия выросли в цене на 0,4%. Из плодоовощной продукции морковь подорожала на 2,6%, огурцы – на 2,4%, капуста – на 1,6%, картофель – на 1,2%, в то же время помидоры стали дешевле на 3,7%. Снижение цен было отмечено на сметану – на 0,7%.

По мнению экспертов, цены на продукты будут расти и дальше. Причем в лидерах наверняка окажутся «молочка», гречка и хлеб.

Рост стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений в прошлом году уже компенсировали повышением цен производители куриного яйца, мяса, сахара. Теперь очередь за молочниками.

Цены на сырое молоко в прошлом году снизились почти на семь процентов. Но при этом корма подорожали сразу на 36 процентов, а это почти половина стоимости литра молока. Выросли также тарифы на энергоносители.