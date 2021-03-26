Какой же отдых без головной боли? На оздоровительную кампанию «наскребли» всего 218 миллионов

Проблемы организации летнего отдыха и оздоровления детей обсудили 25 марта на заседании правительства республики. «Подготовка к проведению кампании проходит в условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19», – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

Итак, финансирование мероприятий по обеспечению кампании составляет

218 млн рублей, в том числе 26 млн рублей – это средства муниципальных образований. На укрепление материально-технической базы республиканских детских лагерей предусмотрено 3 млн рублей. Всего отдыхом и оздоровлением охватят около 30 тысяч детей, это 31% от общего количества школьников. Из них 10,5 тысячи – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Отдых будет организован в основном на территории республики в стационарных лагерях, потому что за пределы региона (согласно действующим пока санитарным правилам) смогут поехать только дети, проживающие в Арктической зоне. То есть жители Воркуты, Усинска, Инты и Усть-Цилемского района.

Путевки в детские лагеря будут выделяться на условиях софинансирования из республиканского бюджета. Бесплатные путевки предоставят детям, имеющим статус «трудная жизненная ситуация», а также одаренным детям, детям-сиротам и детям, находящимся под опекой. Для детей из многодетных семей установлена оплата стоимости путевки из республиканского бюджета в размере 1500 рублей в день, для остальных – 1250 рублей в день.

Особое внимание, по словам министра, будет уделено организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей-спортсменов. Не будут забыты и те, кто хотел бы подработать. Временным трудоустройством планируется охватить более семи тысяч несовершеннолетних. На эти цели из бюджета Коми выделено 10,5 млн рублей.

Старт летней оздоровительной кампании – 1 июня.

Фото Комиинформ.