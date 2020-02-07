В старинном селе Ыб назревает стихийный бунт, связанный с проектом создания туристического маршрута «Каргортские легенды» и, в частности, с так называемой «Тропой динозавров».

В конце января состоялось собрание экспертов, в котором приняли участие художники, искусствоведы и общественники села. Они практически единогласно выступили против того, чтобы в заповедном месте Каргорт появились бетонные мамонты и динозавры.

Это дело решенное?

Еще в конце прошлого года в адрес губернатора Сергея Гапликова было направлено письмо с полутора сотнями подписей, в котором сельчане просили сохранить местечко Енъюр в деревне Каргорт в первозданном виде. В письме говорится, что народный художник Рэм Ермолин называл Енъюр «самым красивым местом на земле». А название (Енъюр в переводе — Божья голова) дал сам Стефан Пермский. Это место попало в разряд ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Подписанты просили главу региона посодействовать в переносе проекта на другой участок, благо таковых в селе предостаточно.

После этого в Ыб поступили ответы из райцентра и Сыктывкара, где сообщалось, что в России реализуется национальный проект «Экологи», в рамках которого разработан региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В конце 2019 года подготовлен проект обустройства экологического маршрута «Каргорсткие легенды».

Судя по заявлениям из администрации района и Минприроды Коми, о проекте говорится как о деле, уже решенном. Так, в ответе, подписанном министром Романом Полшведкиным, сказано: «В настоящее время ведется работа по подготовке проведения общественного обсуждения проекта, на котором местные жители могут подробнее узнать обо всех тонкостях и нюансах экологической тропы, а также выразить свое мнение или предложить идеи по обустройству данного маршрута».

А недавно жители Ыба узнали, что смета уже сверстана, на «Тропу динозавров» выделяется 10,9 млн рублей, найден и спонсор в лице АО «Транснефть-Север». Сельчане опасаются, что чиновники попытаются превратить общественные слушания в простую формальность.

Страсти накаляются

На днях редакцию «Трибуны» посетила делегация из Ыба, в составе которой была доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела лесобиологической лаборатории проблем Севера Капитолина Бобкова. Она очень озабочена тем, что при составлении проекта не были произведены гидрологические изыскания, а это может обернуться большой бедой.

Несколько десятков лет назад на одном из склонов во время дорожных работ был поврежден грунт, и с тех пор уже много лет туда приходится сыпать землю со стороны, иначе может случиться оползень и дорога «уплывет» в реку. Вдоль реки находится множество ключей, которые нельзя трогать. На склоне Енъюра не растут деревья и кустарники – там почва перенасыщена влагой, а в проекте предусмотрен спуск со смотровой площадки к реке. По мнению Капитолины Степановны, без гидрологических исследований на этом участке ничего нельзя строить.

Сама по себе идея создания на территории каргортского природного ландшафта музея под открытым небом заслуживает всяческой поддержки. Однако подход к ее реализации оказался чисто чиновничьим. Как говорил в свое время Виктор Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Сейчас дискуссия ушла в социальные сети: страсти накаляются. В блогах пишут: «Великолепный ыбский вид на излучину хотят «украсить» бетоном, фанерными и металлическими «арт-объектами». Назревает битва, и я в ней участвую. Люди с мозгами и совестью, присоединяйтесь!»

Надо полагать, что слушания, назначенные на 26 февраля, будут очень непростыми.

Для справки

«Массовое захоронение»

Каргорт – это единственное в республике «массовое захоронение» юрских химер, ихтиозавров и плезиозавров,

обитавших на земле 168 миллионов лет назад.

Когда-то на месте природного ландшафта находилось южное побережье Сысольского моря. По мнению ученых, Каргорт – самое северное место, где были обнаружены останки древних водных обитателей – ящеров, ихтиозавров, плезиозавров. Объектом охраны ООПТ является не только разрез юрских отложений, но и красивейший ландшафт – крутой обрыв над Сысолой, с которого открывается великолепный вид на излучину реки и бескрайнюю тайгу.

Анатолий ПОЛЬКИН.