Классику заказывали? В Сыктывкар приедут артисты

Приуроченный к 100-летию Республики Коми Северный театральный фестиваль пройдет на сцене театра драмы имени В. Савина с 22 сентября по 3 октября.

Участниками театрального марафона станут Московский театр имени В. Маяковского, театр «Мастерская» из Санкт-Петербурга, Театр имени Ф. Волкова из Ярославля и пермский театр «У Моста».

«Каждый Северный фестиваль проходит под своим девизом, который определяет его тематику и особенность. Слоган этого года – «Русская классика. Наследие», сообщил директор театра им. В. Савина Михаил Матвеев. С афишей фестиваля можно познакомиться на сайте театра komidrama.ru и на странице театра «ВКонтакте».