Фотокнигу «Святыни земли Коми» презентовали в Сыктывкаре 7 апреля. Новое издание представили общественности в читальном зале Национальной библиотеки Коми, а презентацию приурочили к празднику Благовещения.



«Святыни земли Коми» – это первое историко-краеведческое издание, где представлены обобщенные сведения о духовных сокровищах Коми, святынях районов и церковных округов Сыктывкарской и Воркутинской епархий.

Издание было приурочено к 625-летию со дня преставления святителя и миссионера Стефана Пермского и 100-летнему юбилею республики.

Презентацию дополнила подготовленная библиотекой интерактивная передвижная выставка «Святые новомученики земли Коми». Также участники мероприятия смогли проверить свои знания, отвечая на вопросы викторины о храмах Коми края.

На презентации выступили глава республики Владимир Уйба, спикер регионального парламента Сергей Усачев, секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии отец Филипп, историк Игорь Жеребцов, генеральный директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова и те, кто работал над книгой.

В новом издании можно прочитать о храмах (в том числе и утраченных), об истории православной церкви в Коми крае, о Соборе Коми святых. Напомним, что 11 февраля 2016 года вошло в общецерковный календарь православных праздников как День Собора коми святых. Сейчас в православных храмах всего мира 11 февраля поминают имена святых Коми края.

Виктор СЕМЕНОВ.