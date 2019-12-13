Кого он только не играл! От молодого матроса до античного философа

80-летний актер и режиссер Виктор Градов — личность незаурядная. Несмотря на столь солидный возраст, он входит в десятку самых «репертуарных» артистов труппы столичного драмтеатра им. В. Савина. Одна из последних ролей — Диоген в одноименном спектакле советских драматургов Бориса Рацера и Владимира Константинова.

Голос из «бочки»

— Виктор Александрович, почему вы на свой юбилей выбрали пьесу про человека, который, согласно легенде, жил в бочке?

— Я очень доволен, что получил эту роль. Это именно то, чего я желал бы на свой юбилей. Хотя жанр спектакля и обозначен как музыкальная комедия, но образ Диогена очень глубокий, и он заставляет зрителей задуматься о жизни.

Комедия, написанная еще в 1980-х годах, не потеряла актуальности и по сей день. Главный ее герой — античный философ, который отказался от материальных благ и пропагандировал полный аскетизм. Поэтому жил в пифосе – большом керамическом сосуде. А особенность этой постановки — живое пение артистов.

— Сложно было петь «вживую»?

— Вокальных данных, как в оперных ариях, в таком спектакле не требуется. Для поющего актера главное — передать характер своего героя.

Как мальчик-пастух разогнал милицию

— Вы родились за два года до Великой Отечественной. Помните ужасы войны?

— Ощущение страха не помню, потому что был маленький. Но голод я пережил. Войну запомнил по рассказам матери. Жили мы в Тверской области на железнодорожной станции, которую немцы часто бомбили. Позже, будучи артистом, я играл в спектакле, где был такой эпизод: в меня стрелял враг, и я падал. А мать, которая была в зрительном зале, испугалась и закричала. Все замерли, в зале несколько минут царила мертвая тишина…

— Родители держали корову, а сено в то суровое время власти косить не разрешали, — продолжает рассказывать о своем детстве Виктор Александрович. — Корма для скотины приходилось заготавливать втихаря. Помню, едва начнет рассветать, мы с отцом шли косить. Жили бедно, и я старался помогать родителям. Летом пас коров. Однажды стадо погнали к вагонам поезда. И один бык пытался убежать. Мне пришлось запрыгнуть на быка и ехать на нем верхом. А в это время милиция конвоировала заключенных к поезду. Они увидели меня, пацана, разъезжающего на быке, и разбежались. На всю жизнь запомнил, как я на быке разогнал милицию…

Вообще, я всегда был очень застенчивый, но при этом часто совершал рискованные поступки. Помню, однажды плыли мы на гастроли вверх по Печоре на катере, и кто-то мне сказал: «А слабо тебе прыгнуть в ледяную воду?» Я ответил, что смогу. Остальные пассажиры стали удерживать: это же безумие какое-то! Но я все-таки прыгнул. Между льдинами доплыл до берега. К счастью, катер быстро причалил, меня спиртом отогревали…

Нашли на бирже

В школьные годы Виктор Градов занимался в художественной самодеятельности. В Доме культуры читал стихи, танцевал, пел в хоре, играл в духовом оркестре. Но после школы он не пошел в артисты, а устроился на железнодорожную станцию, зарабатывал на укладке рельсов. Затем отправился на Урал, где вместе с братом трудился на шахте.

Однако судьба упорно толкала парнишку на сцену. Однажды он случайно увидел объявление о наборе в культпросветучилище. И не раздумывая поехал поступать, хотя это училище находилось очень далеко – в Калининградской области.

После учебы жизнь помотала Градова по России-матушке. Он работал в разных регионах учителем пения, худруком, баянистом. В 1979 году в Москве на театральной бирже Виктор Градов встретился с режиссером драмтеатра им В. Савина Иваном Аврамовым, который пригласил артиста в Сыктывкар. Виктор согласился, даже не зная, где находится Коми.

— Иван Иванович сразу надавал мне главных ролей. И с первых же дней «на меня ходили толпами», — рассказывает Виктор Александрович. — Спектакль «Между ливнями», где я играл молодого матроса, имел огромный успех. На театральном фестивале мне вручили диплом первой степени и пригласили в Москву. Вообще, меня несколько раз приглашали в разные города. Но Аврамов каждый раз уговаривал меня остаться в Сыктывкаре.

— Что вам больше по душе: комедия, трагедия, драма?

— Раньше я очень драму любил. Но в последнее время, наверное, из-за того, что жизнь у людей такая сложная, понял — зрители хотят комедию. Хотя в принципе я могу сыграть любую роль.

«Извините, но вы не Шекспир»

— Чтобы угодить современному зрителю, режиссеры стали переделывать классиков. Как вы к этому относитесь?

— Мне меньше нравится современная драматургия, чем ранняя, крепкая такая. Нынешняя — в основном комедии положений. А это больше развлекуха: словечки, ситуации…

Я не люблю, когда кромсают классиков. Когда учился в ГИТИСе, мне доводилось встречаться с выдающимися режиссерами, такими как Андрей Гончаров, Георгий Товстоногов, Юрий Любимов. Общался я и с драматургами. Помню, один из них сказал, обращаясь к нам, будущим режиссерам: «Ребятки, если вам не нравится моя пьеса, не устраивает в чем-то и вы хотите переделать ее на свой лад — не трогайте. Лучше сами напишите свою пьесу». Я это запомнил на всю жизнь.

И когда появляется в современном костюме либо в джинсах Ромео — это не мой вкус. Думаю, если бы Шекспир увидел, что с его трагедией такое вытворяют, он сказал бы: «Извините, конечно, но вы не Шекспир…» Да и другие авторы, если бы были живы, этого не позволили бы.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.