В прошлую пятницу врио главы региона провел свою первую пресс-конференцию. Журналисты республиканских СМИ пообщались с новым руководителем республики по скайпу.

Оказались на острие

Корреспондент «Трибуны» спросил нового губернатора о том, как он оценивает тот факт, что наша республика оказалась в лидерах по распространению эпидемии, причем очагами заражения стали именно больницы. Это случайное стечение обстоятельств или преступная халатность медиков?

Владимир Уйба отметил, что вспышка коронавируса именно в больницах зафиксирована в 55 случаях в регионах, что вполне объяснимо: заболевшие люди идут именно в поликлиники. «А госпитализировавшись, например, с болями в животе, человек может быть и скрытым носителем коронавируса. К сожалению, несколько недель назад в Коми об этом и не думали».

Что касается высокой степени распространения вируса, то Владимир Уйба в качестве одной из его причин назвал высокий уровень миграции населения в Коми: в период, когда болезнь уже активно циркулировала за рубежом, около тысячи жителей республики съездили за границу.

«Мы оказались на острие. Это на самом деле опасное, нераспознанное и коварное заболевание. Мы понимаем, что нужно в обязательном порядке иметь в больнице и в скорой помощи тест прямого действия. Но кто это знал, кто эти тесты имел в начале марта? Никто. Но то, что сегодня делают медицинские работники, средний персонал и даже водители, –героизм без всякого пафоса. Давайте сперва отдадим долг тому, что сегодня они на передовой», – заявил Владимир Уйба.

Шиесу не бывать!

Врио губернатора высказал свою позицию и относительно строительства полигона на границе с Коми. По его мнению, ни этот проект, ни любой другой, наносящий вред человеку и экологии, реализоваться не должен. Сам он занимался вопросами экологии и понимает, что ветер очень легко может перенести вредные испарения с полигона на 40 километров.

По словам Владимира Уйбы, он обсуждал этот вопрос со своим коллегой из Архангельской области Александром Цыбульским. Тот назвал проект полигона в Шиесе неприемлемым. «Я в этом мнении к нему присоединяюсь», — добавил Владимир Уйба.

При этом врио главы Коми отметил, что отношение к подобным проектам зависит от их реализации. В качестве примера он привел абсолютно безопасный мусоросжигательный завод в центре Вены, который не только перерабатывает мусор с минимальными выбросами, но еще и снабжает город теплом.

С прицелом на десять лет

Ответил врио главы и на «личные вопросы». Он сообщил, что собирается участвовать в выборах, которые пройдут в сентябре 2020 года. При этом Владимир Викторович пояснил, что, хотя до этого он никогда не руководил регионом, опыт управления у него большой, в том числе коллективом Федерального медико-биологического агентства России. И желание обучаться, развиваться, чтобы стать хорошим руководителем республики, у него есть. Если в сентябре он будет избран, то планирует пять лет потратить на развитие Коми, улучшение качества жизни в ней, а потом попробует избраться на второй срок.

Владимир Уйба рассказал, что родом он из Сибири, в Москве живет не так долго, любит природу, поэтому приезд в Коми принял как подарок судьбы. У него пятеро детей, один из старших сыновей взял отпуск на два месяца и приехал с ним в Сыктывкар — помогать. Дочь — выпускница школы, поэтому летом она будет поступать на учебу, а двое младших сыновей (десяти и шести лет) просто оборвали телефоны с требованием привезти их в Коми. А про жену он сказал просто: она — как та нитка из пословицы про нитку и иголку. Поэтому вопрос о переезде даже не обсуждается.

— Я готов десять лет отработать — честно, открыто и с полной выкладкой, – заявил Владимир Уйба, подчеркнув в финале пресс-конференции, что он приехал сюда жить и работать, причем надолго.

Анатолий ПОЛЬКИН.