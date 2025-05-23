15-й том мартиролога, посвященного страшным страницам отечественной истории, скорее всего, станет последним.

Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» выпустил 15-й том одноименного мартиролога. Он посвящен истории Воркутинского исправительно-трудового лагеря, существовавший в период с 1938 по 1960 годы.

В сборник вошли, в частности, воспоминания участников освоения Большеземельской тундры, статья В. Лунева «С чего начиналась Воркута. Воспоминания архитектора», статья В. Совы «Ф.И. Почкин: судьба и наследие Гулаговского фотокорреспондента», документы из фондов Госархива РФ и Национального архива Коми, биограммы заключенных Воркутинского ИТЛ.

Составителями тома являются сотрудники Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН: старший лаборант лаборатории археографии и публикации документов по истории освоения Европейского Севера М. Климова (проделавшая основную работу по подготовке тома) и директор института, председатель правления фонда «Покаяние» И. Жеребцов.

По указу Спиридонова

Стоит напомнить, что фундаментальный многотомный мартиролог «Покаяние» издавался с 1998 года и до сих пор не имел аналогов в России. Он был создан указом главы Коми Юрия Спиридонова «с целью восстановления исторической правды и социальной справедливости в отношении жертв политических репрессий и увековечения их памяти».

Работой по выпуску мартиролога занимался благотворительный фонд «Покаяние», который долгое время возглавлял председатель Госсовета Коми Иван Кулаков. Каждый том был посвящен определенной группе: заключенным Ухтпечлага, ИТЛ Коми АССР, трудармейцам, полякам, духовенству… Кроме того, при поддержке фонда «Покаяние» было проведено множество научных конференций и выставок по истории политических репрессий, организовано более 150 поисковых экспедиций.

Фонд провел колоссальную работу, помогая родным и близким, общественным организациям и научным центрам в поиске сведений о судьбах политических заключенных и спецпоселенцев, находившихся в лагерях и ссылке в Коми АССР.

Молчание Желтого дома

Много лет фонд «Покаяние» работал на средства, целенаправленно выделяемые из республиканского бюджета, а также за счет пожертвований и грантов. Однако в 2021 году республиканская программа «Покаяние», принятая по инициативе первого главы Коми Юрия Спиридонова, закончилась. Полностью иссяк и грантовый ручеек. За последние три года фонд не получил ни копейки.

По словам Игоря Жеребцова, он направлял обращения к представителям различных органов власти с просьбой оказать содействие фонду. К сожалению, все они остались без официального ответа.

Похоже, чиновники толком не знают, как реагировать на эти запросы. Они же не могут прямо сказать общественникам и ученым, что пришла пора реабилитировать не жертв кровавой сталинской мясорубки, а самого Сталина и что историческая правда теперь не актуальна. Ведь дошло уже до того, что в стране начали ставить памятники тирану. А с другой стороны, тема репрессий 30-40 годов пока еще вроде не под запретом. Во всяком случае официальных указаний на сей счет не поступало. Поэтому Желтый дом, не имея четких инструкций сверху, «менжуется» – предпочитает тупо молчать. И денег (на всякий случай) не дает.

Фонд ликвидируют

15-й (воркутинский) том начал «собираться» еще при жизни первого председателя правления Михаила Рогачева, поэтому издание мартиролога было для его коллег делом чести. Средства на издание выделил московский фонд увековечения памяти жертв политических репрессий. «Этот том мартиролога – последний», – объявлено 19 мая на сайте Института языка, истории и литературы КНЦ УрО РАН.

Работники фонда начали подготовку к его ликвидации. Документы будут переданы в архив, книги – в библиотеки.

Виктор СЕМЕНОВ.