На побережье Баренцева моря на территории Ненецкого округа затевается мегапроект по обустройству в устье реки Индига глубоководного порта. Что он даст Республике Коми?

Путин благословил

Если обратиться к истории, то идея построить морской порт на Индиге обсуждается, наверное, лет сто. Там очень удачное место: устье реки практически не замерзает (сюда краешком доходит теплое течение Гольфстрима), не требуется серьезных дноуглубительных работ, свободное движение судов даже без сопровождения ледоколов в восточном направлении возможно 4-5 месяцев, в западном – 7-8.

Еще надо построить до Индиги от Сосногорска (500 км по прямой) по вечной мерзлоте железную дорогу.

Порт сможет принимать до 80 миллионов тонн грузов. Стоимость его строительства оценивается в 100 миллиардов рублей, а сам проект вместе с железной дорогой потянет на все 300 миллиардов. Но это ориентировочные цифры. Ведь всем известно, что в России в ходе любого строительства расходы могут сказочно возрастать.

В обустройство порта и прокладку железной дороги уже вкладывается корпорация АЕОН миллиардера Романа Троценко. По планам корпорации к непосредственному строительству после всех необходимых подготовительных работ планируется приступить уже в 2023 году, срок ввода порта в эксплуатацию – 2028 год.

Президент Владимир Путин дал поручение к маю этого года разработать предложения по обустройству порта и нового железнодорожного маршрута. Ранее, в сентябре прошлого года, президент публично поддержал стратегический проект на Восточном экономическом форуме.

От дерева до титана

Для Коми преимущества от мегапроекта более чем очевидны. Через новый порт планируется отгружать нефтепродукты, уголь, древесину, удобрения, бумагу, продукцию химического производства. В «новых воротах» заинтересованы не только регионы Урала, но и Сибири, Дальнего Востока, а также Казахстан, Киргизия и Китай (поставка продукции в страны Европы). Индига позволит заменить маршруты экспорта через порты Прибалтики и Украины. Также эксперты говорят, что Северный морской путь даже может стать конкурентом Суэцкому каналу.

Экономисты уже подсчитали, что если все пойдет по плану, то в новых экономических реалиях окажется востребованным уголь Воркуты. Хорошие перспективы на международном рынке появятся у бокситов, бумаги, нефтепродуктов и лесопродукции из Коми.

Уже несколько десятилетий идут разговоры о важности разработки крупного титанового месторождения, расположенного в Усть-Цилемском районе. Теперь дело, вероятно, сдвинется с мертвой точки – новую железную дорогу намереваются прокладывать аккурат рядом с залежами титана.

Разумеется, с вводом порта в Индиге части грузов лишатся порты в Мурманске и Архангельске, но это неизбежный процесс, если мы говорим о рыночной экономике.

Печальный опыт

Однако звучат и голоса скептиков: не постигнет ли очередной мегапроект судьба «Белкомура» – железной дороги, которая должна была связать уральские регионы с Европой? Напомним, что строительство «Белкомура», начатое в середине 90-х, периодически «замораживалось», а сегодня, похоже, и вовсе сошло на нет.

Другой характерный пример – автотрасса Усинск – Нарьян-Мар. Эту стратегическую дорогу должны были ввести в эксплуатацию еще 30 лет назад, но строят ее до сих пор. Причем прокладка трассы сопровождается ремонтом: некоторые «новые» участки, по которым не ездят автомобили, приходят в негодность.

Что же касается поручения Владимира Путина по Индиге, то, увы, как показывает практика, далеко не всегда президентские поручения бывают реализованы. Достаточно вспомнить «план развития» моногородов Инты и Воркуты. Правительству Коми было поручено еще до 31 декабря 2019 года разработать перечень конкретных действий по развитию шахтерских городов. Но на сегодняшний день такого плана по-прежнему нет, а перспективы Инты и Воркуты остаются мрачными. Сможет ли Индига изменить ситуацию, покажет время.

Сергей ПАВЛОВ.