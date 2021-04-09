Единственный в мире коми театр уже третий сезон выступает перед зрителями на чужих сценических площадках. А теперь его артисты лишились и возможности репетировать на своей сцене. 3 апреля в помещении театра, где был начат, но так и не окончен ремонт, обрушилась часть потолка.

Плевать хотели?

После этого ЧП артистам предложили проводить репетиции в зале городской мэрии. Однако, по мнению художественного руководителя Национального музыкально-драматического театра Светланы Горчаковой, это не решение проблемы:

– Нам нужны гримуборные, костюмерные, пошивочный цех. Где делать декорации, куда их выставлять? Как выстроить свет, звук? Скоро мы должны везти в Москву спектакль «Эзысь шабді» («Серебро льна»). А что мы им покажем? Думаю, в юбилейный год республики наш театр закроется, – продолжает Светлана Гениевна. – Артисты устали терпеть и ждать, у всех уже стрессовое состояние. Молодые артисты окончили престижный театральный вуз им. Б. Щукина. Но кто захочет работать в таких условиях?

– Светлана Гениевна, ведь еще летом прошлого года власти уже определились с местом строительства нового здания для театра…

– Почти год прошел, но дело не двигается. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова сказала, чтобы министр культуры написал официальное письмо, «забронировал» это место за нами. Но «брони» нет. Нужен эскизный проект (он стоит от 300-600 тысяч рублей), но и этого тоже нет. Больше денег тратят на всякие форумы, где пиарится наш министр. Если у республики не хватает денег, так просите у федералов! В Пензе, например, за федеральный счет уже построили два театра.

Надежда умирает последней

Директор Нацтеатра Светлана Белорусова настроена более оптимистично. По ее словам, региональный Минкульт выделил на ремонт крыши 5 миллионов рублей. Также театр попросил дополнительные средства на аренду концертного зала «Сыктывкар». В месяц это будет стоить около 145 тысяч рублей.

– То есть вы согласны и дальше работать в таких условиях?

– Конечно, мы надеемся на лучшее. Увы, вопрос о строительстве нового здания по-прежнему остается на уровне совещаний. Мы обращались в Комигражданпроект, чтобы проектировщики обрисовали, во сколько нам все это может обойтись. На все работы, по грубым подсчетам, необходимо 2,5 миллиарда рублей.

– Не боитесь, что труппа распадется, пока будете ждать?

– Настроение у нас не самое радужное, но все-таки есть надежда, что новый театр построят.

А что скажет Минкульт?

«Трибуна» задала вопрос министру культуры Сергею Емельянову:

– В июне 2020 года было определено место строительства нового здания Нацтеатра. Тогда вы сказали, что на октябрьскую сессию 2020 года на рассмотрение Госсовета будет внесен вопрос о финансировании работ по подготовке проектно-сметной документации. Назовите конкретные сроки строительства Нацтеатра: 2023, 2025 годы?..

– Министерство культуры ничего не строит. Строит Минстрой, – ответил Сергей Емельянов. – По Нацтеатру сейчас работает правительственная рабочая группа, которая должна определить место для театра. Но конкретное место пока не определено. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы отремонтировать то, что имеем (имеются в виду аварийные помещения, которые сейчас занимает театр, – Авт.).

От ответа на вопрос о сроках строительства нового здания театра министр культуры по сути уклонился.

Екатерина МАКАРОВА.